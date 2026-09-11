"Штрафують навіть дітей": біженка з України розповіла, як не «влетіти» на гроші в Німеччині

Школа / фото ілюстративне / © Pexels

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У Німеччині діє суворе законодавство щодо обов’язкового відвідування шкіл, а за прогули уроків покарання загрожує не лише батькам, а й самим учням.

Про правила та солідні суми штрафів розповіла українська біженка Людмила Русіна, яка наразі проживає у цій країні.

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Українка зазначає, що німецький закон зобов’язує дітей віком від 6 до 16 років систематично ходити до навчальних закладів, а пропустити заняття без поважної причини не вдасться навіть на одну годину.

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«І тут не вийде, як ми звикли, просто так домовитися із директором і «рвонути» у відпустку на кілька днів раніше початку канікул, тому що квитки дешеві. В Німеччині за таке притягують до відповідальності, і навіть лікарняний не врятує, якщо з’ясується, що дитина не хворіла», — ділиться досвідом Людмила.

За її словами, місцева поліція може влаштувати перевірку родин із дітьми безпосередньо в аеропорту під час навчального процесу. Якщо з’ясується, що школяр пропускає навчання заради відпочинку, уникнути покарання не вдасться.

Суми штрафів суттєво різняться залежно від федеральної землі. У Тюрингії за систематичні прогули доведеться сплатити до півтори тисячі євро, тоді як у Берліні штраф може сягати двох з половиною тисяч євро.

Окрему увагу українка звертає на підлітків, оскільки з 14 років у Німеччині настає часткова адміністративна відповідальність. За постійне ухилення від навчання покарання може торкнутися безпосередньо неповнолітнього.

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«З чотирнадцяти років у Німеччині при частих прогулах школи наслідки можуть бути ще серйознішими. Залежно від землі оштрафують не тільки батьків, а й прогульника. Або навіть і громадські роботи йому загрожують», — зазначає українка.

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Раніше Людмила Русіна, яка мешкає в Німеччині, поділилася своїми враженнями від місцевих законів та звичаїв, які виявилися несподіванкою для багатьох українців. За її словами, навіть збір грибів, дикий кемпінг чи риболовля вимагають дозволів, посвідчень або спеціально відведених місць, а порушення можуть каратися штрафами аж до 2,5 тисячі євро чи навіть в’язницею.

Також біженка виявила, що у Німеччині місцеві жителі часто викидають старі меблі та речі просто з вікон і балконів багатоповерхівок. Як зазначила Людмила, така практика спершу здалася їй дивацтвом, проте згодом вона виявилася звичною та цілком законною, особливо під час ремонтів чи вивезення великогабаритного сміття.

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