Штучна міграційна криза в Білорусі не змусить забути численні злочини Лукашенка щодо власного народу — Велика сімка

Штучна міграційна криза в Білорусі не змусить забути численні злочини Лукашенка щодо власного народу — Велика сімка

Країни G7 переконані, що міграційна криза у країні — це лише спроба відволікти увагу світу від ігнорування міжнародного права.

Країни Великої сімки (G7) та головний дипломат ЄС у спільній заяві засудили Лукашенка за створення штучної міграційної кризи на східному кордоні ЄC. Країни висловили підтримку Польщі, Литві та Латвії. У G7 наголосили, що дії самопроголошеного Президента Білорусі щодо мігрантів не змусять міжнародну спільноту забути про ситуацію, яка відбувається і в самій країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву країн-підписантів.

"Дії білоруського режиму — це спроба відволікти увагу від чинного ігнорування міжнародного права, фундаментальних свобод і прав громадян, у тому числі власного народу", — заявила Група семи і закликала режим Лукашенка невідкладно надати доступ на місце міжнародним організаціям, щоб забезпечити гуманітарну допомогу для мігрантів.

Міністри закордонних справ Британії, Канади, Італії, Німеччини, США, Франції та Японії, разом з Високим представником ЄС, жорстоко засудили створення білоруським режимом маршруту нелегальної міграції через свої кордони.

"Ці безсердечні дії ставлять під загрозу людські життя. Ми спільно висловлюємо солідарність з Польщею, Литвою та Латвією, які стали ціллю цього провокаційного використання нелегальних мігрантів як гібридної тактики", — йдеться у тексті заяви.

Група семи схвалює дії ЄС щодо тісної співпраці з країнами, з яких походять мігранти, і країнами, через які вони рухаються.

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"Ми продовжимо підтримувати громадянське суспільство, відстоювати права людини в Білорусі і співпрацювати задля притягнення до відповідальності всіх винних", - підсумовують країни-члени Великої сімки.

Нагадаємо, напередодні мігранти штурмували польський кордон. Вони кидали каміння та світлошумові гранати у прикордонників. Зброю нібито роздали білоруські спецслужби. Після зіткнень сотні мігрантів відступили на білоруську територію.

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