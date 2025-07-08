"Штучні кордони": батько Маска хоче відвідати окуповані території України і дав пораду сину

Еррол Маск / © Associated Press

Реклама

Батько американського бізнесмена Ілона Маска — Еррол Маск — заявив, що хотів би відвідати окуповані території України, а також порадив своєї сину побувати у Росії.

Про це чоловік розповів російським засобам масової пропаганди.

«Так, я хотів би подивитись на ті частини Росії, які «возз’єдналися» з Росією. Ось ці штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого», — висловився Еррол Маск.

Реклама

Він також сказав, що раніше побував у Москві, та хотів би, щоб його син також приїхав до Росії.

«Не думаю, що він (Ілон Маск — ред.) був у Росії, але я б рекомендував йому приїхати до Росії. Я був у Москві. Дивовижне місце», — заявив Маск-старший.

А ще він узявся стверджувати, що Росія начебто не становить загрози для НАТО. На думку Еррола, країни Альянсу навмисно перебільшують російську загрозу, хоча їхній військовий потенціал значно переважає потенціал Москви.

Нагадаємо, на початку червня Еррол Маск приїхав до Москви для участі у форумі, який організував головний ідеолог «русского міра» Олександр Дугін. До того батько мільярдера заявляв про захоплення своєї родини президентом Росії Володимиром Путіним, і що родина вважає його прикладом «сильного лідера».

Реклама