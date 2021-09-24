Штучний дефіцит: найбільше в Європі газосховище заповнене всього на 5 відсотків

Штучний дефіцит: найбільше в Європі газосховище заповнене всього на 5 відсотків

Підземне сховище у Німеччині заповнюється газом безпосередньо з Росії і належить “Газпрому”.

Німецьке газосховище Rehden, яке називають найбільшим у Європі, заповнене щонайбільше на 5%, хоча торік у цей час його заповненість становила 87%.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на виконавчого директора німецької асоціації операторів підземних сховищ газу (ПСГ) Initiative Erdgasspeicher Себастьяна Блешке.

Видання відзначає, що швидкість заповнення газом цього сховища, яке належить “Газпрому”, становить на теперішній час лише 0,06 відсотка на добу. Газ надходить сюди безпосередньо з Росії через прийомний термінал “Північного потоку-1” в німецькому Лубміні.

Експерти вважають, що таким чином "Газпром" намагається створити штучний дефіцит палива, щоб здійснювати тиск на владу Німеччини та Євросоюзу з метою отримати дозвіл на експлуатацію двох ниток "Північного потоку-2" всупереч вимогам ЄС.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала в обмін на завершення "Північного потоку 2" без американських санкцій збудувати в Україні завод з виробництва водневого палива і частково перепрофілювати українську ГТС під його транспортування.

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