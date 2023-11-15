Штучний інтелект тепер прогнозує погоду: стало відомо, як він працює

GraphCast здатний розрахувати погоду на 10 днів за одну хвилину.

Google DeepMind створила нову метеорологічну модель на основі штучного інтелекту, яка здатна прогнозувати погоду на 10 днів за одну хвилину. Ця модель обійшла на 90% традиційні методи прогнозування погодних умов.

Про це пише видання Science.

Як зазначається, метеорологічна модель штучного інтелекту GraphCast використовує дані про погоду за останні сорок років. Вона на 90% обійшла традиційні методи, показавши високу точність прогнозу.

Завдяки машинному навчанню на основі історичних даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, GraphCast здатний розрахувати погоду на 10 днів за одну хвилину.

"На тестуванні GraphCast продемонструвала кращу, порівняно з провідною у світі традиційною системою, яку використовує ECMWF, продуктивність. Під час аналізу 1380 показників (температура, тиск, швидкість і напрям вітру, вологість на різних рівнях атмосфери тощо) GraphCast обійшла систему ECMWF у 90% випадків", - йдеться у дослідженні.

Водночас модель має і певні обмеження, зокрема - вона не може надати детальні довгострокові прогнози чи прогнозувати урагани. Через що поступається традиційним технологіям.

Нагадаємо, що OpenAI призупиняє нові реєстрації в платній версії ChatGPT.

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