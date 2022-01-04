Штучний інтелект звинувачуватиме людей у злочинах: в Китаї створили програму, що зможе замінити прокурорів

Штучний інтелект звинувачуватиме людей у злочинах: в Китаї створили програму, що зможе замінити прокурорів

Очікується, що машинний прокурор замінить справжнього.

У Китаї створили компютерну програму на основі штучного інтелекту, яка здатна висувати звинувачення з точністю понад 97% на основі опису справи. Вчені із лабораторії Китайської академії наук мають на меті завдяки штучному інтелекту знизити навантаження на прокурорів у дрібних справах.

Як пише South China Morning Post, машинний прокурор аналізує дані справи, відкидає неважливі матеріали, а потрібні дані перетворює у формат, зрозумілий компютеру.

Штучний інтелект навчений на основі 17 тисяч реальних справ і може "точно висувати звинувачення у восьми найпоширеніших злочинах Шанхаю" таких як: крадіжки, тілесні ушкодження, небезпечне водіння, шахрайство із кредитними картками, азартні ігри, тощо.

Програму вже випробували у Народній прокуратурі Шанхаю, що є однією з найбільш завантажених.

У 2016 році китайські прокурори вже почали використовувати технології штучного інтелекту –System 206, але ця система не бере участі в ухвалені рішень, вона здатна лише оцінювати силу доказів, умови для арешту та ступінь суспільної небезпеки підозрюваного.

Нагадаємо, Китай тестує технологію тотального контролю над людьми: уйгурів використовують, як "піддослідних щурів".

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