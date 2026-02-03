Штучний інтелект “взяв вихідний”: у роботі ChatGPT стався глобальний збій

Користувачі по всьому світу скаржаться на збій в роботі ChatGPT

Користувачі по всьому світу масово скаржаться на проблеми з доступом до інструментів штучного інтелекту компанії OpenAI.

Як свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів, за останні 24 години зафіксовано різкий стрибок кількості звітів про несправності.

На графіку видно вертикальний пік скарг, що значно перевищує типовий рівень для цього часу доби.

Що не працює

Згідно з повідомленнями користувачів, проблеми виникають із цілою низкою інструментів екосистеми OpenAI:

ChatGPT — чат-бот не відповідає на запити або видає повідомлення про помилку.

API — розробники повідомляють про перебої в доступі до мовних моделей.

Інші сервіси, такі як генератор відео Sora, зображень Dall-E та інструменти для аналізу даних, також можуть працювати нестабільно.

При спробі скористатися послугами багато хто бачить повідомлення про внутрішню помилку сервера або нескінченне завантаження. Наразі компанія OpenAI з’ясовує причини інциденту, проте точних термінів відновлення стабільної роботи поки не називають.

Нагадаємо, мільйони людей щотижня спілкуються з чатботами, як-от ChatGPT, і частина з них розвиває емоційну залежність або навіть висловлює думки про самогубство. Масштаб цієї проблеми збільшується, а розробники намагаються знайти спосіб захистити користувачів.