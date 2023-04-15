Штурм Капітолія: у США ув'язнили ще одного прихильника Трампа

Федеральна прокуратура рекомендувала засудити активіста до понад 15 років за ґратами.

У п'ятницю, 14 квітня, у США засудили до 7,5 року одного з учасників штурму Капітолія, який стався на початку 2021-го. Йдеться про Патріка Маккогі, який із викраденим щитом напав на поліцейського.

Про це повідомляє Associated Press.

Федеральна прокуратура рекомендувала засудити Маккогі до 15 років і восьми місяців за ґратами. Проте окружний суддя США Тревор Макфадден ухвалив рішення про ув'язнення до семи років і шести місяців. Суддя назвав дії засудженого одним із найбільш кричущих злочинів, які були скоєні в січні 2021-го в Капітолії.

"Мені шкода, що того дня я поводився не як громадянин, а як тварина", - сказав засуджений.

Патрік Маккогі заявив, що йому соромно за участь у заворушеннях, влаштованих прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня 2021-го на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Але сотні прихильників на той момент чинного президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолію, щоб висловити підтримку своєму улюбленцю. Тоді ж активісти розпочали штурм будівлі, а Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Через рік після подій ТСН.uа розповідав, як у США згадують той день і чому він навчив американців.

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