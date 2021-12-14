Штурмом мігрантів на кордоні керував білоруський генерал - польські спецслужби

Наразі відомо, що потік мігрантів з Білорусі вдалося зупинити.

У Польщі заявляють, що генерал-майор, заступник голови Прикордонної служби Білорусі Роман Подлиньов координував штурм мігрантів на польський кордон. Йдеться про напад біженців, який стався 16 листопада у пункті пропуску Кузниця-Брузги.

Таку заяву опублікував речник міністра-координатора польських спецслужб Ян Жарин у Twitter.

"Це ще один доказ того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС", - написав Жарин.

Gen. mjr. Roman Podliniew, zastępca szefa białoruskich pograniczników, nadzorował atak na granicę Polski, który miał miejsce 16 listopada w Bruzgach.



Kolejny dowód na to, jak głęboko służby białoruskie angażują się w prowadzoną przeciwko UE operację hybrydową. pic.twitter.com/M88MkpQGsT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

Як повідомляє "Укрінформ", на пресконференції у Варшаві Жарин заявив, що на білоруського генерала у той день звернули увагу польські силовики. За їх даними, він перебував на польсько-білоруському кордоні "з метою спостереження і контролю". "За моєю інформацією, Роман Подлиньов контролював і спостерігав за усією операцією, пов’язаною з використанням проти нас мігрантів", - сказав Жарин.

Як повідомлялося, 16 листопада на кордоні з Білоруссю відбувся найбільший штурм мігрантів. Тоді кількасот мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі. Вони використовували каміння, палки, шумові гранати тощо.

Нагадаємо, на початку листопада Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

У відповіль на міграційну кризу ЄС опублікував "чорний список" білоруських фізосіб і компаній, які потрапили під санкції. Обмеження почали діяти від 2 грудня. Загалом у списку опинилось 17 прізвищ. Їм, зокрема, заборонено в'їзд до ЄС і заморожено рахунки.

Крім того, 2 грудня запровадили нові санкції проти Білорусі і Сполучені Штати. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії. Пізніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у відповідь на санкції може перекрити транзит газу до Європи.

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