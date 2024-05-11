Штурмують "позиції РФ": війська НАТО проводять масштабні навчання в Естонії

Британський бригадний генерал так прокоментував ці навчання альянсу: "Той факт, що ми робимо це так близько до Росії, дає зрозуміти, чому так важливо бути тут".

Війська НАТО проводять від Балтії до Балкан найбільші військові навчання від часів закінчення холодної війни. В межах навчань західні армії вчаться воювати з урахуванням досвіду України. І в Альянсі не приховують, що готуються протистояти саме російській армії.

Про це йдеться у статті The Independent.

Так, очолюваними Великою Британією силами в Естонії виконується навчальна місія Swift Response. Зазначається, що це відбувається на тлі дедалі гострішої конфронтації з Росією після вторгнення її президента Володимира Путіна до України.

"Бойові вертольоти Apache ведуть обстріл на підтримку військ на землі, які штурмують позиції Росії. Серія укріплених окопів була очищена в запеклому ближньому бою, а контратака відбита з використанням безпілотників і ракет", – описує видання один з навчальних боїв.

Стоячи на багнистому полі на півночі центральної Естонії – за дві години їзди на танку від російського кордону – командувач британськими силами в Балтії, бригадний генерал Джайлс Гарріс не сумнівається в необхідності мати справу з чіткою та поточною загроза з боку Кремля.

"Це дуже терміново. Я не буду гадати про те, що може чи не може статися. Наша робота, як військового персоналу, полягає в тому, щоб бути готовими. Немає сенсу чекати (...), ми повинні підготуватися зараз. І те, що відбувається в Україні, дає нам уроки, які ми повинні вивчити", – висловився Гарріс.

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Він додав, що суть військових навчань полягає в тому, що незалежно, чи це сьогодні, чи завтра, чи наступного року, "ми повинні бути готові настільки, наскільки це можливо, ми повинні зробити себе максимально готовими. Ми готові захищати кожну п’ядь естонської землі, якщо це необхідно".

"У свідомості солдатів стратегічна мета та контекст, у якому ми проводимо ці навчання, безперечно змінилися [від регулярних навчань]. Той факт, що ми робимо це так близько до Росії, дає зрозуміти, чому так важливо бути тут", – зауважив британський бригадний генерал.

Водночас командир 16-ї десантно-штурмової бригади, бригадний генерал Марк Беррі наголосив, що навчання – не просто демонстрація сили.

"Я не вважаю жодну діяльність, яку проводять мої солдати, виставою. Моя роль полягає в тому, щоб переконатися, що солдати мають належні можливості для навчання та почуваються готовими працювати разом із союзниками чи самостійно", – розповів Беррі.

Як вказано у публікації, нинішні події в Україні аналізуються та використовуються для калібрування військових ігор, від різноманітних способів використання безпілотників і кібервійни до протидії масовому просуванню на кшталт того типу, який російські війська використовують у битвах, як-от "м’ясні штурми" у Бахмуті на Донбасі.

До слова, нейтральні країни Європи, серед яких Австрія, Ірландія, Швейцарія та Мальта, звернулись зі спільним листом до НАТО з проханням посилити співпрацю на тлі погіршення безпекової ситуації після вторгнення Росії до України.

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