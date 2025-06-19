Шукали порятунку в Ізраїлі: подробиці загибелі 7-річної Насті із Одеси та її родини

7-річна Настя Борик / © timesofisrael.com

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В Ізраїлі під час ракетного удару Ірану загинула 7-річна Настя Борик, яка разом із родиною, втекла від війни в Україні, щоб отримати життєво необхідне лікування від лейкемії в Ізраїлі.

Про це пише Times of Israel.

Настя Борик, її бабуся і двоє маленьких двоюрідних братів загинули в результаті іранського бомбардування житлового будинку Бат-Ям в Тель-Авіві в неділю. Її мати, 30-річна Марія, досі вважається зниклою безвісти, повідомляють ізраїльські медіа.

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Настя Борик приїхала з Одеси до Ізраїлю у 2022 році з матір’ю, бабусею та двома двоюрідними братами, 9-річним Костянтином та 13-річним Іллею, щоб отримати життєво необхідне лікування від лейкемії. Батько дівчинки, Артем, захищає Україну на фронті у війні проти Росії.

Хоча лікування, яке отримувала Настя, спочатку допомагало, згодом у неї стався рецидив, і трансплантація кісткового мозку не змогла успішно зупинити хворобу, йдеться в повідомленні.

Газета Haaretz повідомила, що через хворобу і лікування, яке отримала Настя, їй стало важко ходити, і вона змушена пересуватися в колясці.

Міністерство закордонних справ України заявило, що перебуває в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими відомствами для завершення процесу ідентифікації та організації репатріації тіл загиблих.

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Нагадаємо, Тетяна Куракова, яка врятувалась від російського вторгнення 2022 року, втратила свій новий дім в Ізраїлі — він був зруйнований унаслідок іранської атаки на Бат-Ям.