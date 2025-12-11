Шукали золото: двох підлітків поховало живцем у шахті

Яя Дженне видобував золото, щоб допомогти матері утримувати п’ятьох братів і сестер / © ВВС

Реклама

У селі в Сьєрра-Леоне люди плачуть над тілами двох хлопців-підлітків, загорнутих у білу тканину. За день до цього 16-річний Мохамед Бангура та 17-річний Яя Дженне вийшли з дому, сподіваючись заробити трохи грошей для своїх родин. Це сталося у Ніїмбаду, у Східній провінції країни.

Хлопці пішли на пошуки золота — але так і не повернулися. Імпровізована шахта, яку вони копали, обвалилася й поховала їх. Про це пише ВВС.

Це був третій смертельний випадок на шахтах за останні чотири роки в цьому регіоні, який забрав життя щонайменше п’ятьох дітей.

Реклама

Це вже тенденція

Мохамед і Яя — частина ширшої тенденції: дедалі більше дітей у деяких районах Сьєрра-Леоне пропускають навчання, щоб добувати дорогоцінний метал у потенційно смертельно небезпечних копальнях, кажуть директори шкіл та громадські активісти.

Східна провінція історично була відома видобутком алмазів. Але останніми роками розширюється неформальний — або кустарний — видобуток золота, адже алмазні родовища виснажуються.

Такі саморобні шахти з’являються скрізь, де місцеві знаходять поклади у цій багатій на корисні копалини землі — на сільгоспугіддях, на місці колишніх кладовищ та вздовж річищ.

Формальних гірничих компаній тут небагато, але в районах, які вважають неприбутковими, ландшафт всіяний цими нерегульованими ямами, глибина яких може сягати 4 м.

Реклама

Подібні — і так само небезпечні — копальні можна знайти в багатьох країнах Африки, і часто надходять повідомлення про смертельні обвали.

Більшість родин у Ніїмбаду живуть із дрібного сільського господарства та дрібної торгівлі. Альтернативної роботи майже немає, тому можливість заробити додаткові гроші дуже приваблива.

Але спільнота, що зібралася у місцевому похоронному домі, знає, що це також має свою ціну — втрату двох юних життів, сповнених надій.

Мати Яї, Наміна Дженне, — вдова, яка покладалася на свого молодшого сина, що допомагав утримувати її п’ятьох інших дітей.

Реклама

Як людина, що сама працювала в копальнях, вона визнає, що саме вона познайомила Яю з цією роботою, але каже: «Він не сказав мені, що йде саме на той майданчик — якби я знала, я б його зупинила».

Коли вона почула про обвал, то, за її словами, благала когось «подзвонити водієві екскаватора».

«Коли він приїхав, він розчистив завали, які поховали дітей», — розповіла матір.

Але врятувати їх було вже запізно.

Реклама

Дженне говорить із глибоким болем. Вона гортає на телефоні з тріснутим екраном фотографії свого сина — хлопця з ясними очима, який підтримував її.

Сар Ансумана, місцевий активіст із захисту дітей, веде мене до заваленої шахти.

«Якщо ви спитаєте деяких батьків, вони скажуть, що в них немає іншого вибору. Вони бідні, вони вдови, вони самотні батьки», — каже він.

«Вони мають дбати про дітей. Вони самі заохочують дітей іти копати. Ми боремося і потребуємо допомоги. Це тривожно і виходить з-під контролю», — додає активіст.

Реклама

Застереження не спрацьовують

Але застереження не спрацьовують — втрата Яї та Мохамеда не спорожнила копальні.

Наступного дня після похорону копачі, включно з дітьми, знову працюють: вони перебирають руками пісок біля річки або оглядають землю, яку вручну викопують у пошуках блискучого золота.

На одній з ділянок можна зустріти 17-річного Комбу Сесая, який мріє стати юристом, але проводить дні тут, щоб підтримати матір.

«Грошей немає, — каже він. — Ось що ми намагаємося знайти. Я працюю, щоб зареєструватися і скласти свої [шкільні] іспити. Я хочу повернутися до школи. Мені тут не подобається».

Реклама

Заробітки Комби мізерні. Більшість часу він заробляє приблизно $3.50 на тиждень — менше половини мінімальної зарплати в країні. Але він продовжує працювати, сподіваючись розбагатіти. У деякі, дуже рідкісні, вдалі дні йому вдавалося знайти достатньо руди, щоб заробити $35.

Звісно, він знає, що робота ризикована. Комба має друзів, які отримали травми під час обвалів шахт. Але він вважає, що видобуток — єдиний спосіб заробити хоча б трохи грошей.

І не лише учні прогулюють школу.

Рузвельт Бундо, директор молодшої середньої школи Гбогбоафе Альядура в Ніїмбаду, каже: «Учителі теж залишають уроки, щоб іти на копальні, вони працюють там разом зі своїми учнями».

Реклама

Їхня державна зарплата не може зрівнятися з тим, що вони потенційно можуть заробити на золоті.

Навколо шахт помітні й ширші зміни. Те, що колись були маленькими таборами, за останні два роки перетворилося на містечка.

Уряд каже, що працює над розв’язанням проблеми.

Міністр інформації Чернор Ба розповідає BBC, що уряд вболіває за освіту, але визнає численні виклики, з якими стикаються люди.

Реклама

«Ми витрачаємо приблизно 8.9% нашого ВВП — найбільше серед усіх країн цього субрегіону — на освіту», — каже він та додає, що кошти спрямовують на оплату праці вчителів, програми шкільного харчування та субсидії, покликані утримати дітей у школі.

Сувора реальність

Але реальність сувора. Негайне виживання часто переважає політику.

Благодійні організації та місцеві активісти намагаються забрати дітей із копалень і повернути їх до школи, але без надійних альтернатив для заробітку копальні залишаються занадто привабливими.

Тим часом у Ніїмбаду сім’ї двох загиблих хлопців — виснажені та спустошені.

Реклама

Втрачені не лише два молоді життя. Це — поступове руйнування можливостей для цілого покоління.

«Нам потрібна допомога. Не молитви. Не обіцянки. Допомога», — наголошує активіст пан Ансумана.