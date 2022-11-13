Шукайте жінку: Ердоган назвав вибух в Стамбулі терактом і припустив, хто до нього причетний (фото)

Кількість постраждалих від вибуху на жвавій туристичній вулиці турецького міста сягнула майже 60.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в результаті вибуху, який стався 13 листопада на вулиці Істікляль у Стамбулі, загинуло 6 людей, а ще 53 - отримали поранення.

Про це турецький лідер сказав на пресконференції перед своїм відльотом до Індонезії на саміт “Великої сімки”, передає TRT Haber.

За його словами, попередні висновки розслідування інциденту вказують на те, що вибух був пов'язаний із тероризмом.

“Тут пахне терором. Є ознаки того, що в цій справі певну роль відіграє жінка. Слідчі дії тривають. Остаточний висновок буде зроблено в кінці розслідування”, - заявив Ердоган.

Турецький президент не уточнив, яку саме терористичну групу він вважає причетною до цього вибуху, який забрав життя уже 6 людей, але запевнив, що залякати турецьку націю за допомогою терору не вдасться.

Він пообіцяв, що винуватців цієї “віроломної атаки буде знайдено і покарано”.

Інші турецькі ЗМІ повідомляють, що сумку із вибухівкою могла залишити жінка. За їхніми даними, зараз поліція Туреччини розшукує підозрілу дівчину, яка потрапила на камери спостереження.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у центрі Стамбула на вулиці, де зазвичай буває багато туристів, о 16:20 в неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.

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