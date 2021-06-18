Шукають на Google Street View світлини померлих родичів: у соцмережах запустили флешмоб

У сервіса є опція, яка дозволяє проглянути фото того чи іншого місця, зроблене в різні роки.

Користувачі соцмереж публікують фотографії своїх померлих родичів, які потрапили на панорами вулиць на сервісі Google Street View. Це перетворилося на справжній флешмоб.

Як повідомляє "BBC-Україна", його у соцмережі запустив чоловік, який написав, що може повернутися у 2009 рік завдяки Google Street View і побачити, як його батьки, яких він втратив 8 і 6 років тому, гуляють вулицею, тримаючись за руки.

I can go back to 2009 and see my parents walking down the road holding hands. I lost them both 8 & 6 years ago. pic.twitter.com/0YmYROw81k — Seán (@seanyboyo) June 16, 2021

Після чого люди з усього світу також почали публікувати подібні світлини своїх рідних, які знайшли на Google Street View.

My Grandfather in 2011 aged 81 doing his gardening and having a nosey. Lost him last year to covid and discovered this a week later. It’s my favourite thing. pic.twitter.com/G3OJp0sv4G — cc (@cc21084777) June 18, 2021

My Dad always at home pic.twitter.com/ccaXAYRSye — Teresa Keegan (@Stamping_Block) June 18, 2021

My lovely lovely Dad who died in 2013 still on google maps ❤️ pic.twitter.com/qduLLyhqli — Dawn (@dawn1968) June 17, 2021

Своєю чергою долучився до флешмобу і журналіст ВВС Ніл Хендерсон. Він знайшов на Google Street View фото свого покійного батька та поділився емоціями від цього: "Я маю сотні фотографій тата, але Google Street View дає відчуття, наче він досі поруч".

Проте деякі користувачі розкритикували флешмоб та зазначили, що їм прикро від того, що Google оновив деякі фотографії, на яких можна побачити своїх померлих родичів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відома платформа для дослідження родинної історії MyHeritage, запустила безкоштовну технологію анімації світлин. За допомогою неї можна оживити фото і за хвилину опублікувати у соцмережах 15-секундний ролик. Зображена на світлині людина повертає голову в різні боки, кліпає очима, змінює вираз обличчя.

Новини світу: платформа для дослідження родинної історії дозволила "оживити" фото

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