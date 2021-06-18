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Шукають на Google Street View світлини померлих родичів: у соцмережах запустили флешмоб

Шукають на Google Street View світлини померлих родичів: у соцмережах запустили флешмоб

Associated Press

У сервіса є опція, яка дозволяє проглянути фото того чи іншого місця, зроблене в різні роки.

Користувачі соцмереж публікують фотографії своїх померлих родичів, які потрапили на панорами вулиць на сервісі Google Street View. Це перетворилося на справжній флешмоб.

Як повідомляє "BBC-Україна", його у соцмережі запустив чоловік, який написав, що може повернутися у 2009 рік завдяки Google Street View і побачити, як його батьки, яких він втратив 8 і 6 років тому, гуляють вулицею, тримаючись за руки. 

Після чого люди з усього світу також почали публікувати подібні світлини своїх рідних, які знайшли на Google Street View.

Своєю чергою долучився до флешмобу і журналіст ВВС Ніл Хендерсон. Він знайшов на Google Street View фото свого покійного батька та поділився емоціями від цього: "Я маю сотні фотографій тата, але Google Street View дає відчуття, наче він досі поруч".

Проте деякі користувачі розкритикували флешмоб та зазначили, що їм прикро від того, що Google оновив деякі фотографії, на яких можна побачити своїх померлих родичів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відома платформа для дослідження родинної історії MyHeritage, запустила безкоштовну технологію анімації світлин. За допомогою неї можна оживити фото і за хвилину опублікувати у соцмережах 15-секундний ролик. Зображена на світлині людина повертає голову в різні боки, кліпає очима, змінює вираз обличчя.

Новини світу: платформа для дослідження родинної історії дозволила "оживити" фото

Новини світу: платформа для дослідження родинної історії дозволила "оживити" фото