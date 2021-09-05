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"Шукають нового життя": Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців

"Шукають нового життя": Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців

Associated Press

Папа Франциск сподівається, що афганці зможуть "жити гідно, у мирі, у братерстві зі своїми сусідами".

Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, які після захоплення влади талібами шукають кращої долі за межами своєї країни.

Про це понтифік сказав сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.

"У ці неспокійні моменти, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них, я молюся, щоб багато країн вітали і захищали всіх тих, хто шукає нового життя", - промовив Франциск.

Не згадуючи напряму талібів або їхню політику, Папа Римський додав, що сподівається, що "молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства", очевидно, маючи на увазі обмеження талібами на отримання освіти дівчатами.

Насамкінець він висловив надію, щоб усі афганці, чи то на своїй батьківщині, чи то транзитом, чи то в країнах, де їх приймають, мали можливість "жити гідно, у мирі, у братерстві зі своїми сусідами".

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