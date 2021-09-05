"Шукають нового життя": Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців

Папа Франциск сподівається, що афганці зможуть "жити гідно, у мирі, у братерстві зі своїми сусідами".

Папа Римський Франциск закликав країни світу приймати біженців із Афганістану, які після захоплення влади талібами шукають кращої долі за межами своєї країни.

Про це понтифік сказав сотням людей на площі Святого Петра 5 вересня.

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"У ці неспокійні моменти, коли афганці шукають притулку, я молюся за найвразливіших серед них, я молюся, щоб багато країн вітали і захищали всіх тих, хто шукає нового життя", - промовив Франциск.

Не згадуючи напряму талібів або їхню політику, Папа Римський додав, що сподівається, що "молоді афганці здобудуть освіту, яка є важливою для розвитку людства", очевидно, маючи на увазі обмеження талібами на отримання освіти дівчатами.

Насамкінець він висловив надію, щоб усі афганці, чи то на своїй батьківщині, чи то транзитом, чи то в країнах, де їх приймають, мали можливість "жити гідно, у мирі, у братерстві зі своїми сусідами".

Нагадаємо:

В афганській провінції Панджшер — єдиній, яка не підкорилась талібам, бійці руху опору вбили десятки ісламістів, коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині.

коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині. Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

– з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США. Раніше спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальну операцію в Афганістані.

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