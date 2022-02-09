Шукають під багнюкою тих, хто міг вижити: у Колумбії стався зсув ґрунту

Загинуло понад десять осіб.
У центральній Колумбії після сильного зсуву ґрунту триває рятувальна операція: під багнюкою шукають тих, хто міг вижити.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.
Стихія забрала вже 14 життів. Травм зазнали 35 людей. Їм допомагають медики. Сталося все через потужні зливи, що охопили регіон. Місцева річка вийшла з берегів. Через повінь евакуювали мешканців десятків будинків.
Зсуви ґрунту трапляються у Колумбії нерідко. Адже цьому сприяють гірська місцевість і сильні дощі. Стихія нерідко стає смертоносною, бо будинки у країні зводять з неякісних матеріалів та з порушенням норм безпеки.
Як повідомлялося, у Бразилії будівництво метро ледь не завершилося катастрофою: на дорозі утворилася прірва. Під час розкопування тунелю обвалилася велика частина швидкісної дороги. Рятувальники кажуть, дивом вдалося уникнути жертв. Ніхто із пів сотні будівельників, які були на місці обвалу, не постраждали.