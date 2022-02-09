Шукають під багнюкою тих, хто міг вижити: у Колумбії стався зсув ґрунту

Шукають під багнюкою тих, хто міг вижити: у Колумбії стався зсув ґрунту

Загинуло понад десять осіб.

У центральній Колумбії після сильного зсуву ґрунту триває рятувальна операція: під багнюкою шукають тих, хто міг вижити.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.

Стихія забрала вже 14 життів. Травм зазнали 35 людей. Їм допомагають медики. Сталося все через потужні зливи, що охопили регіон. Місцева річка вийшла з берегів. Через повінь евакуювали мешканців десятків будинків.

Зсуви ґрунту трапляються у Колумбії нерідко. Адже цьому сприяють гірська місцевість і сильні дощі. Стихія нерідко стає смертоносною, бо будинки у країні зводять з неякісних матеріалів та з порушенням норм безпеки.

У Колумбії після сильного зсуву ґрунту шукають тих, хто міг вижити під багнюкою | Новини світу

Як повідомлялося, у Бразилії будівництво метро ледь не завершилося катастрофою: на дорозі утворилася прірва. Під час розкопування тунелю обвалилася велика частина швидкісної дороги. Рятувальники кажуть, дивом вдалося уникнути жертв. Ніхто із пів сотні будівельників, які були на місці обвалу, не постраждали.

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