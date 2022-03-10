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Шукають роботу і проти війни: російські туристи, які застрягли на Балі, бідкаються через гроші

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Шукають роботу і проти війни: російські туристи, які застрягли на Балі, бідкаються через гроші

Громадяни країни-агресорки не можуть повернутись додому.

Росіяни, які через війну РФ проти України не можуть виїхати з-за кордону, кажуть, що шукатимуть роботу в інших країнах, бо вони залишились без грошей та не можуть повернутись додому. 

Про це повідомляє ВВС. 

Один із російських туристів, який застряг на Балі, бідкається, що залишився без грошей. Він заявляє, що не підтримує війну проти України та хоче шукати якусь роботу, оскільки в нього не має коштів, а зняти грошей з банкоматів не виходить. 

"Ми залишилися абсолютно відрізані від своїх фінансів. Банально не можемо піти купити продукти в магазині", - розповідає Костянтин.

Нагадаємо, Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України

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