Шукають у Google "Як виїхати з Росії": росіяни злякалися чуток про мобілізацію та хочуть втекти з країни

Запит "Як поїхати з Росії?" знову став одним з найбільш поширених у РФ.
Жителі Російської Федерації відреагували на можливий виступ Путіна, де він начебто має оголосити повномасштабну мобілізацію.
Так, у російськомовному сегменті Google максимальної популярності вдруге від початку повномасштабної війни в Україні досяг запит "Як виїхати з Росії?". Про це свідчать пошукові запити, які можна побачити Google Trends.
Запит "Як виїхати з Росії?" час від часу цікавив росіян ще від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Проте сплеск активності пошуків за цим запитом припав саме на сьогодні, коли в ЗМІ поширилися чутки, що Путін оголосить у країні мобілізацію.
Найчастіше за цим запитом шукали інформацію жителі Москви, Бєлгородської, Псковської, Ростовської та Калінінградської областйей.
Інший популярний запит – "Відстрочка від армії" також сьогодні став значно популярнішим у росіян, ніж за попередні пів року.
Нагадаємо, окупанти з так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії. Після цього Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.
Читайте також: