Шукають у Google "Як виїхати з Росії": росіяни злякалися чуток про мобілізацію та хочуть втекти з країни

Запит "Як поїхати з Росії?" знову став одним з найбільш поширених у РФ.

Жителі Російської Федерації відреагували на можливий виступ Путіна, де він начебто має оголосити повномасштабну мобілізацію.

Так, у російськомовному сегменті Google максимальної популярності вдруге від початку повномасштабної війни в Україні досяг запит "Як виїхати з Росії?". Про це свідчать пошукові запити, які можна побачити Google Trends.

Запит "Як виїхати з Росії?" час від часу цікавив росіян ще від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Проте сплеск активності пошуків за цим запитом припав саме на сьогодні, коли в ЗМІ поширилися чутки, що Путін оголосить у країні мобілізацію.

Найчастіше за цим запитом шукали інформацію жителі Москви, Бєлгородської, Псковської, Ростовської та Калінінградської областйей.

Інший популярний запит – "Відстрочка від армії" також сьогодні став значно популярнішим у росіян, ніж за попередні пів року.

Фото: Google

Нагадаємо, окупанти з так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії. Після цього Путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію в РФ.

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