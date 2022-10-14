Швеція блокує спільне розслідування вибухів на російських "Північних потоках" - ЗМІ

Країна не буде ділитися результатами розслідування з іншими.

Швеція, Данія та Німеччина відмовилися спільного розслідувати вибухи на російських газогонах "Північний потік", які сталися наприкінці вересня. Країни будуть працюватимуть самостійно.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела в німецьких службах безпеки, пише Reuters.

У Стокгольмі вирішили не ділитися результатами свого розслідування з іншими державами з міркувань безпеки, йдеться у звіті. До слова, раніше прем'єр-міністр Швеції заявив, що країна не буде ділитися інформацією і з Росією, бо дані конфіденційні.

Тим часом німецька Федеральна поліція завершила свою частину розслідування про інцидент на газопроводі і передала свої висновки. Під час р озслідування було задіяно безпілотний підводний дрон, який сфотографував пошкоджену частину газогону. Після вивчення знвків фахівці дадуть свою оцінку.

Вибухи на "Північному потоці"

Розгерметизація двох ниток першого "Північного потоку" та однієї - "Північного потоку-2" поблизу датського острова Борнгольм сталася 26 вересня. У Кремлі заявили про "саботаж. В Україні інцидент назвали "спланованим терактом та актом агресії Росії проти ЄС".

Згодом Путін назвав вибухи на трубопроводі "актом міжнародного тероризму". Крм того, він назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів.

Після вибуху газ кілька днів витікав до Балтійського моря, що може спричинити кліматичну катастрофу.

Розслідувачі зі Швеції заявили, що "Північний потік" підірвали навмисне. Втім, деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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