Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію в Балтійському морі

Швеція будує два нових підводних човни, щоб значно посилити свою військову присутність в Балтійському морі для стримування Росії. Зараз Швеція має у складі флоту чотири субмарини.

Про це пише Politico.

66-метрові дизель-електричні підводні човни, названі на честь двох шведських регіонів "Блекінге" і "Сконе", будуть введені в дію в 2027 і 2028 роках.

"Будівництво субмарин у Швеції є частиною загальної тенденції на оновлення підводного флоту країн Північної Європи. Так, Норвегія нещодавно замовила чотири підводні човни у Німеччині. Нідерланди розглядають можливість замовити чотири підводні човни у Німеччині або Франції. Данія, яка позбулася свого підводного флоту 2004 року, теж подумує про те, щоб знову відродити його", - пише видання.

Вони стануть першими підводними човнами, побудованими Швецією від середини 1990-х років. Субмарини будуть патрулювати східні райони Балтійського моря, відстежувати та протидіяти морським операціям Росії.

Як зазначив колишній командир шведського підводного човна, а нині фахівець з планування операцій Військово-Морських сил країни Карл Гюленіус, зі вступом Швеції до НАТО альянс знайде "відсутній фрагмент пазла" у своїй системі безпеки на Балтиці.

"З Балтійським морем важко мати справу, якщо у вас немає необхідного досвіду, і той факт, що в НАТО вступає країна, для якої це задній двір, з таким регіональним досвідом, повинен полегшити вирішення оперативних питань", - сказав Гюленіус.

Під час нещодавнього візиту до Стокгольма генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг високо оцінив оборонну промисловість Швеції, сказавши, що вона пропонує "передову технологію в ряді галузей", додавши, що вступ до НАТО цієї скандинавської держави стане "великою перевагою" для Альянсу.

Нагадаємо, в Швеції запевнили у підтримці України.

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