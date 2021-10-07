Швеція, Данія і Норвегія обмежили щеплення COVID-вакциною від Moderna через побічний ефект

Серед молодих людей спостерігається "підвищений ризик" рідкісного побічного ефекту - запалення серця.
Три скандинавські країни в середу, 6 жовтня, обмежили використання вакцини проти COVID-19 від компанії Moderna через ризик запалення серця.
Про це повідомляє The Associated Press.
Швеція призупинила використання COVID-вакцини Moderna для людей молодше 30 років, Данія відмовилася пропонувати цей препарат швейцарського виробництва особам, молодшим за 18 років, а Норвегія закликала тих, хто молодше 30 років, щепитися Pfizer.
У четвер про подібний крок також мають оголосити у Фінляндії. Зазначається, що три країни ухвалили рішення щодо вакцини Moderna, опираючись на неопубліковане дослідження, проведене спільно з Міністерством охорони здоров'я Швеції.
Експерти виявили, що серед молодих людей спостерігається "підвищений ризик побічних ефектів, зокрема запалення серцевого м'яза або перикарда". Водночас наголошується, що цей побічний ефект є дуже рідкісним.
Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл розповів, що уряд "уважно стежить за ситуацією і діє швидко, щоб вакцинація проти COVID-19 завжди була максимально безпечною і водночас забезпечувала ефективний захист" від хвороби.
Ще у травні Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) вивчали випадки міокардиту у вакцинованих від COVID-19 громадян. Захворювання фіксували переважно серед підлітків і молодих людей приблизно через чотири дні після другого щеплення мРНК-вакцинами від компаній Moderna та Pfizer з BioNTech.
У червні в CDC підтвердили, що вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у підлітків та молодих чоловіків.
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