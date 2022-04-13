Швеція подасть заявку на вступ до НАТО вже в червні цього року — ЗМІ

Швеція подасть заявку на вступ до НАТО вже в червні цього року — ЗМІ

До цього Швеція мала безблоковий статус.

Швеція подасть заявку до НАТО вже у червні цього року. У Кінці травня має відбутися зустріч правлячого комітету соціал-демократів, на якій може бути прийняте рішення про підтримку членства країни в НАТО.

Про це 13 квітня повідомили шведська газета Svenska Dagbladet.

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Як зазначається, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон вже прийняла рішення про вступ до НАТО. Її уряд планує подати заявку Швеції на Мадридському саміті Альянсу з безпеки в кінці червня.

Крім того, газета Aftonbladet повідомила , що шведські соціал-демократи на 24 травня скликають позачергове засідання правлячого комітету партії, на якому може бути прийняте рішення про підтримку членства в НАТО. Зустріч, як стверджує газета, стане кульмінацією шеститижневого внутрішньопартійного діалогу.

"Ще невідомо, чи буде прийняте рішення [на цій зустрічі], але зрозуміло, що багато чого буде залежати від нього", — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що позаблоковий статус Швеції, завдяки якому вона уникала приєднання до міжнародних військових союзів під час Першої світової війни, Другої світової війни та холодної війни, був основною частиною політики соціал-демократів. Ймовірно, він досяг свого найвищого рівня за часів прем’єр-міністра Улофа Пальме, який був явним критиком зовнішньої політики США та СРСР.

Нагадаємо, ще на початку лютого в уряді Швеції офіційно заявили, що Стокгольм поки утримається від подавання заявки на вступ до НАТО.

Варто зазначити, що одразу після оголошення Путіним війни Україні Фінляндія підписала петицію за вступ до НАТО. Хоча ще в січні Гельсінкі заявляли, що не планують вступати до НАТО. Натомість заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до НАТО спровокує Росію вжити заходів у відповідь.

Після цього на території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помітили пересування важкого озброєння. Найімовірніше, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", яка призначена для знищення надводних кораблів.

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