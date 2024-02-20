Швеція надасть Україні "підводну зброю", яка зможе полювати на підводні човни: про що йдеться

На думку Defence Express, під підводною зброєю маються на увазі малогабаритні торпеди з Torped 47 або SLWT від Saab, які можуть уражати не лише кораблі, а й підводні човни.

Швеція оголосила про найбільший станом на сьогодні пакет військової допомоги Україні на суму 7,1 мільярда шведських крон (630 млн євро). Зокрема, йдеться про підводну зброю.

Що цікавого отримає Україна, розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

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"У переліку озброєння є вкрай цікава зброя, що вже передається до України з запасів, і називається вона "підводна зброя". Що саме мається на увазі, конкретно не сказано. Але є лише два варіанти, які підпадають під цей параметр, коли мова йде про підводну зброю. Перший– це звісно міни, а другий – це торпеди", – припускає Катков.

Експерт нагадав, що шведська компанія Saab виготовляє малогабаритні торпеди.

Ця торпеда має вагу близько 330 кг, дальність ходу 20 км. Оснащена пасивними та активними сенсорами, які дозволяють уражати кораблі та підводні човни на глибині до 300 метрів.

"Для її запуску не потрібні спеціалізовані торпедні апарати. Додавання до морських дронів таких малогабаритних торпед, перетворює їх на цікавий далекобійний засіб, який дозволяє полювати на кораблі й підводні човни. Саме підводні човни РФ є дуже складною ціллю", – додав Катков.