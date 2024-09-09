Швеція оголосила нову допомогу Україні на $440 млн: яка зброя увійде до пакета

Зокрема, пакетом передбачені закупівлі, які сприятимуть передаванню Києву винищувачів Gripen у майбутньому.
Швеція передасть Україні свій 17-й пакет допомоги з новими заходами військової підтримки на загальну суму 4,6 млрд шведських крон (443 млн дол.).
Про це міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив 9 вересня, повідомляє Reuters.
Новий пакет вийськової допомоги для України від Швеції міститиме боєприпаси для бойових машин піхоти, які вже були передані цією європейською державою.
Також передбачені закупівлі, які сприятимуть передаванню Києву винищувачів Gripen у майбутньому, хоча рішення про таке передавання ще не ухвалено.
"Ми хочемо мати можливість пожертвувати Gripen Україні на, можливо, пізнішому етапі", – сказав очільник шведського Міноборони.
До слова, у липні у Швеції заявили, що зупинили передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – "надто багато".
Читайте також:
- Винищувачі Gripen будуть в Україні: в Офісі президента повідомили подробиці
- Захід поки не може забезпечити Україну достатньою кількістю зброї — міністр оборони Нідерландів
- Допомога Заходу: чи дійдуть до України американські та європейські мільярди на зброю
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.