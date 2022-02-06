Швеція повертається до тактики холодної війни для боротьби з фейками і не виключає нападу РФ

Швеція повертається до тактики холодної війни для боротьби з фейками і не виключає нападу РФ

Заступник директора Агентства психологічної захисту не виключає, що "Швеція може бути атакована".

На тлі побоювань щодо нової агресії Росії Швеція відновила Агентство психологічної захисту для боротьби із зарубіжними фейками та дезінформацією.

Про це пише The Guardian.

Напруга в регіоні зростає після нарощування російських військ біля кордону з Україною. Агресія РФ спричиняє дискусію щодо того, чи слід Швеції та Фінляндії, які не є членами НАТО, приєднатися до Альянсу. Минулого місяця Стокгольм посилив свою військову присутність на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі.

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Заступник директора Агентства Магнус Хьорт сказав, що наразі безпосередньої загрози для Швеції немає, але попередив: "Ми не виключаємо, що Швеція може бути атакована".

У виданні зазначають, що побоювання у суспільстві посилилися напередодні виборів у Швеції, які мають відбутися у вересні. Хьорт не виключає, що Росія може втрутитися у процес волевиявлення.

Агентство психологічної захисту було остаточно закрите у 2008 році, але значну частину його підрозділів ліквідували роками раніше, після закінчення холодної війни. Хоча нове агентство формується від 2016 року, Хьорт сказав, що саме остання російсько-українська криза підштовхнула до відновлення цієї установи.

Магнус Хьорт заявив, що окупація Росією Криму в 2014 році змусила Швецію відновлювати свою "тотальну оборону", поєднуючи військову, цивільну та психологічну безпеку.

"Останнім часом ми спостерігаємо, що ситуація з безпекою в нашій частині світу погіршилася. Ситуація стала більш напруженою", — наголосив він.

За словами Хьорта, авторитарні держави використовують дезінформацію та втручання у внутрішні справи країн, зокрема у вибори, для дестабілізації та "досягнення своїх цілей".

Нагадаємо, що Швеція виділила $5 млн для "зміцнення стійкості" України.

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