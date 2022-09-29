Швеція повідомила про четвертий витік газу з російських "Північних потоків"

Шведська берегова охорона виявила четвертий витік на російських газопроводах "Північний потік".

Про пише місцева газета Svenska Dagbladet.

Так, за даними берегової охорони чотири витоки з російських трубопроводів природного газу сталися в данській та шведській економічних зонах. Два витоки виявлені у Швеції, інші два - у данській економічній зоні. Варто зазначити, що до цього було відомо про три розриви на газопроводі.

"У Швеції йдеться про великий викид діаметром приблизно 900 метрів і менший орієнтовно у 200 метрів у діаметрі", - повідомив виданню черговий офіцер командного центру берегової охорони.

Водночас, як пише Sky News з посиланням на джерела у Міноборони Британії, трубопроводи РФ були підірвані. За їхніми словами, міни для підриву "Північних потоків" могли бути спущені на довгій мотузці, скинуті за борт човна або розміщені поруч з трубопроводами за допомогою підводного безпілотника кілька місяців або навіть років тому.

"Акти саботажу проти газопроводів в Балтійському морі, імовірно, були навмисними атаками з використанням підводних вибухових пристроїв з дистанційним підривом", - розповіли Sky News джерела у британській обороні.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску. Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.

Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій.

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