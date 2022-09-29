Швеція повідомила про четвертий витік газу з російських "Північних потоків"

Судна берегової охорони перебувають поряд із місцем витоку, триває розслідування.
Шведська берегова охорона виявила четвертий витік на російських газопроводах "Північний потік".
Про пише місцева газета Svenska Dagbladet.
Так, за даними берегової охорони чотири витоки з російських трубопроводів природного газу сталися в данській та шведській економічних зонах. Два витоки виявлені у Швеції, інші два - у данській економічній зоні. Варто зазначити, що до цього було відомо про три розриви на газопроводі.
"У Швеції йдеться про великий викид діаметром приблизно 900 метрів і менший орієнтовно у 200 метрів у діаметрі", - повідомив виданню черговий офіцер командного центру берегової охорони.
Водночас, як пише Sky News з посиланням на джерела у Міноборони Британії, трубопроводи РФ були підірвані. За їхніми словами, міни для підриву "Північних потоків" могли бути спущені на довгій мотузці, скинуті за борт човна або розміщені поруч з трубопроводами за допомогою підводного безпілотника кілька місяців або навіть років тому.
"Акти саботажу проти газопроводів в Балтійському морі, імовірно, були навмисними атаками з використанням підводних вибухових пристроїв з дистанційним підривом", - розповіли Sky News джерела у британській обороні.
Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ повідомили про НП на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску. Слідом за "Північним потоком-2" на ще одному російському газопроводі сталася НП. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску. Після аварій на російських газопроводах Данія поінформувала про забруднення газом Балтійського моря.
Влада Німеччини не виключає, що аварії на "Північних потоках" могли статися в результаті спланованих диверсій.
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