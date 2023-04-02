Швеція привітала Фінляндію з повною ратифікацією вступу в НАТО

Швеція привітала Фінляндію з повною ратифікацією вступу до НАТО. Цей крок зміцнить безпеку обох скандинавських країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом, повідомляє прессллужба дипломатичного відомства.

"Ми раді за Фінляндію. Це важливий крок вперед для нашої братської країни, і вступ до НАТО зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції. Але, як заявила Фінляндія, їхнє членство не є повноцінним, поки Швеція також не стане членом" – зазначив Біллстрьом.

Офіційний Стокгольм продовжує невтомно працювати над членством Швеції в НАТО, наголосив міністр.

Нагадаємо, усі країни-члени НАТО ратифікували заявку Фінляндії. Тож, днями держава стане повноправним членом Альянсу. Туреччина - остання представниця військово-політичного блоку, яка схвалила відповідне рішення.

Раніше ми повідомляли, що в Кремлі заявили, що Швеція нібито стане їхньою "законною ціллю" у разі вступу до НАТО. Шведська влада у відповідь викликала "на килим" посла РФ Віктора Татарінцева.

За крок до НАТО: Фінляндія от-от стане членом Альянсу