Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО: названо дату

Дата публікації
Перегляди
625
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО: названо дату

Фото: gettyimages.com

Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО у середу, 18 травня.

Про це під час пресконференції заявила прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.

"Наша спільна заявка на вступ до НАТО є сигналом, що ми об'єднані в нашому майбутньому", - сказала вона  після переговорів із президентом Фінляндії Сауле Нііністьо в Стокгольмі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Фінляндія і Швеція змушені вступити до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії. Тож ФРН готова надати цим країнам гарантії безпеки.

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

Читайте також:

Наступна публікація