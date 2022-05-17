Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО: названо дату

Швеція та Фінляндія одночасно подадуть заявки на вступ до НАТО у середу, 18 травня.
Про це під час пресконференції заявила прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.
"Наша спільна заявка на вступ до НАТО є сигналом, що ми об'єднані в нашому майбутньому", - сказала вона після переговорів із президентом Фінляндії Сауле Нііністьо в Стокгольмі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Фінляндія і Швеція змушені вступити до НАТО через безпосередню загрозу їхній безпеці з боку Росії. Тож ФРН готова надати цим країнам гарантії безпеки.
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