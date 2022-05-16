Швеція ухвалила офіційне рішення про вступ до НАТО — заява провідної партії

Швеція ухвалила офіційне рішення про вступ до НАТО — заява провідної партії

Шведські соціал-демократи, які мають найбільше місць у парламенті і формують уряд країни, підтримують приєднання до Альянсу.

Найпотужніша у Швеції політична сила - Соціал-демократична партія (S/SAP) - підтримує рішення подати заявку про вступ до НАТО.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 15 травня на офіційному сайті партії.

Соціал-демократи мають більше місць у парламенті Швеції, ніж решта політичних сил (100 із 349) і сформували уряд. Усі представники кабінету міністрів є членами Соціал-демократичної партії.

“Партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО”, - йдеться в заяві.

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Водночас соціал-демократи зауважили, що добиватимуться того, щоб Швеція у разі схвалення заявки про вступ до НАТО висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних військових баз на шведській території.

Як повідомляє SVT, представник цієї партії, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон пояснила на прес-конференції, що нейтралітет країни “послужив хорошу службу”, але надалі така політика не буде корисною.

“Якби Швеція стала єдиною країною в регіоні Балтійського моря, яка не входить до НАТО, ми опинилися б у вразливому становищі", — наголосила вона, висловивши сподівання, що заявку буде подано якнайшвидше.

Газета Aftonbladet з посиланням на власні джерела повідомила, що шведська влада вже підготувала заявку, однак у Стокгольмі мають намір відправити її одночасно разом з фінською стороною. За даними видання, уряд ухвалить офіційне рішення на позачерговому засіданні у понеділок, 16 травня, після дебатів у парламенті.

Як відомо, 15 травня президент Фінляндії оголосив, що його країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО.

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

Нагадаємо, Росія погрожує, що у разі вступу до НАТО Швеція та Фінляндія стануть можливими цілями для російських військових.

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