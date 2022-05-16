Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швеція ухвалила офіційне рішення про вступ до НАТО — заява провідної партії

Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швеція ухвалила офіційне рішення про вступ до НАТО — заява провідної партії

Фото: Associated Press

Шведські соціал-демократи, які мають найбільше місць у парламенті і формують уряд країни, підтримують приєднання до Альянсу.

Найпотужніша у Швеції політична сила - Соціал-демократична партія (S/SAP) - підтримує рішення подати заявку про вступ до НАТО.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 15 травня на офіційному сайті партії.

Соціал-демократи мають більше місць у парламенті Швеції, ніж решта політичних сил (100 із 349) і сформували уряд. Усі представники кабінету міністрів є членами Соціал-демократичної партії.

“Партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО”, - йдеться в заяві. 

Водночас соціал-демократи зауважили, що добиватимуться того, щоб Швеція у разі схвалення заявки про вступ до НАТО висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних військових баз на шведській території.

Як повідомляє SVT, представник цієї партії, прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон пояснила на прес-конференції, що  нейтралітет країни “послужив хорошу службу”, але надалі така політика не буде корисною.

“Якби Швеція стала єдиною країною в регіоні Балтійського моря, яка не входить до НАТО, ми опинилися б у вразливому становищі", — наголосила вона, висловивши сподівання, що заявку буде подано якнайшвидше.

Газета Aftonbladet з посиланням на власні джерела повідомила, що шведська влада вже підготувала заявку, однак у Стокгольмі мають намір відправити її одночасно разом з фінською стороною. За даними видання, уряд ухвалить офіційне рішення на позачерговому засіданні у понеділок, 16 травня, після дебатів у парламенті.

Як відомо, 15 травня президент Фінляндії оголосив, що його країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО.

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

Нагадаємо, Росія погрожує, що у разі вступу до НАТО Швеція та Фінляндія стануть можливими цілями для російських військових.

Читайте також:

Наступна публікація