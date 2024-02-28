Швеція в НАТО — удар для Путіна: як зміняться правила глобальної гри

Членство Швеції в НАТО означає, що Альянс є домінівною силою в Балтійському морі.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вже давно вороже ставиться до розширення НАТО. Він стверджував, що вторгнення в Україну було способом запобігти зростанню Альянсу впритул до кордонів Росії. Але, зрештою, Путін домігся прямо протилежного.

Про це пише Business Insider.

У понеділок, 26 лютого, парламент Угорщини проголосував за членство Швеції в НАТО — крок, який може бути саме тим, що потрібно Заходу для протидії Путіну і його підлій тактиці.

Членство Швеції в НАТО покладе край її десятирічній політиці нейтралітету. Це також означає, що епоха після холодної війни, коли Швеція скоротила чисельність своїх збройних сил і шукала кращі торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією, завершилася.

Слабке місце НАТО

Представники НАТО вже давно побоюються, що Балтійський регіон на північному сході Європи є однією з найбільш вразливих зон Альянсу, і якщо Росія переможе в Україні, її наступним кроком може стати напад на цей регіон.

Оскар Йонссон, фахівець з питань оборони зі Шведського університету оборони, сказав Business Insider, що Швеція надасть НАТО широкий спектр нових можливостей для нанесення удару у відповідь.

“Швеція забезпечить стратегічну глибину, необхідну для проведення повітряних і ракетних операцій проти російських операцій, а також буде складною ціллю в Балтійському морі”, — сказав він.

Членство Швеції в НАТО означає, що Альянс є домінівною силою в Балтійському морі.

Протягом сотень років цей регіон був життєво важливим коридором для російського флоту, сказав в інтерв'ю Business Insider Німа Хоррамі, науковий співробітник Арктичного інституту.

Він додав, що “широке узбережжя Швеції і численні острови надають НАТО унікальну перевагу в навігації і контролі” над морем і обмежують потенційні військово-морські операції Росії з її баз на Балтиці.

Хоррамі додав, що зі вступом Швеції до Альянсу кордони НАТО ще більше наблизилися до Росії, а це означає, що НАТО може більш ефективно завдавати ударів по Санкт-Петербургу, другому за величиною місту Росії, і Калінінграду, балтійському анклаву, де Росія має ядерні ракети “Іскандер”.

“Це додає ще один рівень стримування проти потенційної російської агресії, оскільки сили НАТО можуть ефективно реагувати на загрози в режимі реального часу”, — сказав Хоррамі.

Загальна оборонна стратегія Швеції

Не лише географічне розташування Швеції є вигідним для НАТО, вона також має унікальний підхід до оборони, який може спрацювати на її користь.

Швеція вже давно живе під загрозою російської агресії. Після Другої світової війни вона прийняла стратегію “тотальної оборони”, яка передбачає, що кожна частина суспільства, від школярів до пенсіонерів, має свою роль у разі війни.

У роки після розпаду СРСР ця стратегія здавалася пережитком історії і була згорнута. Але перед обличчям загрози з боку путінської Росії вона була оновлена для використання.

У 2018 році Швеція випустила 20-сторінкову урядову брошуру під назвою “Якщо настане криза або війна”, в якій розповіла громадянам, що робити у відповідь на такі кризові ситуації, як відключення електроенергії або масові кібератаки.

Європейські лідери звертають увагу на цю стратегію і намагаються підготувати своїх громадян до похмурої перспективи війни з Росією.

Міністр закордонних справ Латвії закликав членів Альянсу розглянути можливість відновлення призову до армії, а президент Франції Еммануель Макрон заявив цього тижня, що НАТО має готуватися до можливості війни з Росією вже через п'ять років.

“Це вже викликало значний інтерес з боку країн НАТО, які ніколи не мали такої концепції і хочуть навчитися”, — прокоментував шведську стратегію Йонссон.

Одним з основних способів, яким Росія намагається використати вразливості і внутрішні розбіжності країн НАТО, є поширення дезінформації і теорій змови. Швеція звинуватила Росію в поширенні дезінформації про спалення Корану з метою зашкодити її заявці на членство в НАТО.

Хораммі сказав, що в рамках своєї стратегії тотальної оборони шведський уряд запровадив політику інформування людей про небезпеку дезінформації, і на цю політику варто було б звернути увагу іншим країнам-членам НАТО.

“Я вірю, що значна кількість членів Альянсу, а також НАТО в цілому, позитивно оцінять шведське агентство психологічного захисту і його роботу з попереднього розвінчання дезінформації”, — сказав він.

Перед НАТО стоять серйозні виклики

Незважаючи на поштовх від членства Швеції, НАТО все ще стикається з одними з найсерйозніших викликів у своїй історії.

США довгий час підтримували Альянс. Але Дональд Трамп, який прагне повернути собі президентське крісло на цьогорічних виборах, знову розпалює ворожість до Альянсу і ставить під сумнів зобов'язання США. На нещодавньому мітингу в Південній Кароліні він навіть заявив, що запросить Росію напасти на членів НАТО, які не платять свої внески.

А Росія відповіла на перші кроки Швеції щодо вступу до НАТО у 2022 році погрозами розмістити більше ядерної зброї в регіоні.

Йонссон заявив, що рішення про вступ Швеції до НАТО було прийняте після ретельного зважування ризиків у світі, який стає все більш небезпечним, і погрози Росії поки що виглядають блефом.

“Під час війни в Україні і поставок західної зброї Росія виступала з великими погрозами, але мало що робила на практиці, — сказав він. — Те ж саме стосується членства Фінляндії і Швеції в НАТО”.

Можливо, це і так, але російська загроза для НАТО є гострою, як ніколи, і важливість вступу Швеції до Альянсу не можна недооцінювати.

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