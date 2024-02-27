Швеція в НАТО: які кардинальні зміни чекають на країну та Альянс — The Guardian

Для шведів це означає кардинальну зміну національної ідентичності, в той час як Альянс отримує більший контроль над Балтійським морем.

Лише кілька місяців тому членство Швеції в НАТО здавалося дуже далеким від завершення. Подавши заявку на вступ у травні 2022 року після вторгнення Росії в Україну, часом здавалося, що Стокгольм може залишитися в підвішеному стані нескінченно довго. У той час як Фінляндія, яка подала заявку на вступ до Альянсу одночасно зі своїм сусідом, стала членом з рекордною швидкістю в квітні минулого року, Швеція застрягла в дипломатичній трясовині.

Про це пише The Guardian.

Перепони

Минулого літа серія спалень Корану у Швеції розпалила відносини з Туреччиною, що зробило “так” з боку Анкари малоймовірним, а часом і немислимим. А нещодавно, у вересні, уряд Віктора Орбана був втягнутий у публічну словесну війну зі Швецією через критику угорської демократії та викладання у шведських школах. Наприкінці минулого місяця, після того, як парламент Туреччини дав Швеції зелене світло, угорський прем'єр-міністр все ще наполягав на переговорах у публічному листі до свого шведського колеги Ульфа Крістерссона.

Рішення Угорщини

Тепер все це вже в минулому. Майже дворічна гра в очікування закінчилася минулого тижня, коли правляча партія Угорщини “Фідес” оголосила, що це питання буде винесене на розгляд парламенту. До п'ятниці Крістерссон і Орбан стояли пліч-о-пліч, оголошуючи про військову угоду, яка дозволила Угорщині купити чотири літаки Gripen у Швеції, і заявляючи, що, хоча вони ще не про все домовилися, вони “готові померти один за одного”. У понеділок, 26 лютого, угорський парламент нарешті проголосував за членство скандинавської країни в НАТО.

Що це означатиме для Швеції і всього світу

За умови, що всі адміністративні процедури між Угорщиною і Вашингтоном підуть за планом, це може бути питанням кількох днів, перш ніж прапор Швеції замайорить над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Але що це означатиме для Швеції і всього світу?

Для НАТО це дає Альянсу доступ до території Швеції і перетворює Балтику на “море НАТО”, оточене країнами-членами.

Емма Розенгрен, наукова співробітниця Шведського інституту міжнародних відносин, вважає, що Швеція, ймовірно, слугуватиме логістичним центром для оборонного планування, “в тому числі для транспортування особового складу і матеріальних засобів до уявного майбутнього фронту війни”.

А як щодо Швеції? Протягом місяців країна готувалася до цього моменту, діючи майже так, ніби вона вже є повноправним членом НАТО. Вона підписала угоду з США про надання повного доступу до 17 своїх військових баз, розпочала інтеграцію в НАТО і навіть оголосила про плани відправити війська до Латвії.

Для історично нейтральної країни це знаменує драматичну зміну національної ідентичності. У січні Крістерссон попередив шведів, які звикли вважати себе миролюбною нацією, щоб вони готувалися до можливості війни, і країна відновила обов'язковий громадянський обов'язок — форму національної служби, яка була демонтована після холодної війни. Невелика частина населення буде призвана на військову службу проти своєї волі. Членство в НАТО також означає збільшення витрат на оборону.

Для виборців соціал-демократів цей крок стане особливо приголомшливим відходом. Ідея членства в НАТО довгий час вважалася в партії немислимою, а колишній міністр оборони Петер Хультквіст восени 2021 року заявив, що може “гарантувати”, що ніколи не братиме участі в процесі вступу до НАТО.

Лише через кілька місяців, коли російське вторгнення призвело до кардинальних змін як у громадській думці, так і серед політичних партій, лідерка соціал-демократів, тодішня прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон, розпочала процес вступу Швеції до НАТО.

Магнус Хьорт, генеральний директор Агентства психологічного захисту Швеції, назвав це історичним моментом для країни. Роберт Далсьо, директор з досліджень Шведського агентства оборонних досліджень, сказав, що голосування Угорщини може зробити Швецію членом НАТО до кінця тижня. За його словами, Альянс вже підготував шатро і флагшток для церемонії.

На макрорівні, за словами Далсьо, цей крок є частиною чогось набагато більшого, завершуючи “довге прощання Швеції з нейтралітетом” — процес, який розпочався наприкінці холодної війни, коли країна зняла з себе цей ярлик і подала заявку на членство в ЄС.

Для Крістерссона, поміркованого лідера правоцентристської правлячої коаліції Швеції, над яким питання НАТО тяжіє відтоді, як він став прем'єр-міністром у жовтні 2022 року, це буде величезним полегшенням.

Оскільки його Поміркована партія має відносно низькі рейтинги в опитуваннях — лідирують соціал-демократи, за ними йдуть ультраправі Шведські демократи — це виводить його на світову арену як ключового гравця в новій північноєвропейській структурі влади. А виключення НАТО зі списку пріоритетних справ стало ключовим пріоритетом для його уряду, залишивши більше часу для вирішення внутрішніх проблем, таких як бандитизм.

Нагадаємо, парламент Угорщини у понеділок, 26 лютого, офіційно проголосував за ратифікацію членства Швеції в НАТО.

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