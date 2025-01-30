Швеція виділяє Україні рекордний пакет військової допомоги: що до нього ввійде

Цей пакет стане вже 18-м від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року.

Швеція надає Україні рекордний пакет військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів).

Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

На пресконференції міністр зазначив, що уряд Швеції веде переговори з постачальниками як у своїй країні, так і в Європі щодо постачання пріоритетного військового обладнання, як-от артилерія та безпілотники.

Ця допомога підкреслює подальшу підтримку Швеції обороноздатності України в умовах російської агресії.

Нагадаємо, військова допомога США Україні триває. Допомога продовжує надходити за раніше ухваленими пакетами.

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