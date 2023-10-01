Швецію накрила хвиля вбивств: армія може забрати низку повноважень поліції

У вересні внаслідок групового насильства загинуло 12 людей − це найвищий показник від грудня 2019 року.

Шведська армія допомагатиме поліції у боротьбі зі збройною злочинністю.

Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон після екстреної зустрічі з головним воєначальником країни, пише Бі-бі-сі.

Про ці заходи прем'єр Швеції оголосив на тлі різкого зростання кількості нападів із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.

Лише минулого тижня протягом 12 годин у Стокгольмі застрелили двох молодих чоловіків.

Крім того, в одному з населених пунктів на північ від столиці 24-річна жінка загинула внаслідок вибуху в її будинку.

За даними газети Dagens Nyheter, це найвищий показник від грудня 2019 року.

За рішенням влади, наступного тижня армія почне допомагати поліцейським з аналізом даних, логістикою, криміналістичною експертизою та роботою з вибуховими речовинами.

Крістерссон також заявив про необхідність законодавчо розширити повноваження армії.

"Я не можу не визнати, наскільки серйозною є ситуація. Швеція ніколи раніше не бачила нічого подібного. Жодна інша країна Європи зараз такого не переживає", - сказав Крістерссон.

Шведські ЗМІ пов'язують зростання кількості вбивств у країні з внутрішнім конфліктом у кримінальній банді, відомій як мережа "Фокстрот". Відомо, що вона розкололася на два угруповання, що конкурують між собою, й між ними регулярно відбуваються зіткнення.

Шведська поліція вважає, що місцеві банди все частіше використовують для скоєння злочинів дітей, оскільки діти віком до 18 років часто отримують легкі вироки в судах або взагалі залишаються без покарання.

За даними правоохоронних органів, до торгівлі наркотиками залучаються дедалі молодших дітей (деяким лише 10 років), і серед них зростає кількість тих, хто у конфліктах використовує зброю зі смертельними наслідками.

У Швеції відносно легко можна купити нелегальну зброю, яка надходить переважно з балканських країн, вважає поліція.

Раніше стало відомо, що поліція США виявила останки давно померлого чоловіка в холодильнику однієї з приватних квартир в Туелі, штат Юта.

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