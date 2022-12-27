Шведській парі набридло слухати Last Christmas на Різдво, тож вони вигадали спосіб позбутися пісні

Один з основних хітів британського співака Джорджа Майкла, точніше, дуету Wham!, можуть заборонити.

Томас і Ханна Маццетті зі Швеції збирають кошти на викуп прав на пісню Last Christmas британського дуету Wham!, щоб назавжди заборонити її виконання та трансляцію у громадських місцях, радіо та ТБ.

Про це йдеться у NPR.

Томас і Ханна хочуть купити права на композицію "На минуле Різдво", щоб назавжди зняти хіт з ефірів.

Видання The Independent повідомляє, що вони зібрали 62 тис доларів, але ціна становить щонайменше 15 млн.

Ханна Маццетті ненавидить Last Christmas від юнацтва, від 13 років. Тоді вона працювала в кафе в Оксфорді. Менеджер закладу постійно вмикав цю пісню в різдвяний сезон.

Минулого, 2021 року, подружжя Маццетті потоваришували з людьми, які теж ненавидять цю пісню. Тоді зʼявилася ідея викупити права на композицію. Вони наразі належать лейблу Warner Chappell Music UK та оцінюються у 15-25 млн доларів.

Додамо, що пісня Last Christmas вперше зазвучала 1984 року і стала символом Різдва. Композиція очолює різдвяні хіт паради не лише Billboard Holiday Songs Chart, а й інших святкових чартів.

Виконав Last Christmas нині покійний британський співак Джордж Майкл у дуеті з Ендрю Ріджлі. Тоді музиканти мали величезний успіх у складі Wham!. Автором композиції є Джордж Майкл.

Не менш популярним є кліп "Last Christmas". У відео Джордж Майкл і Ендрю Ріджлі перебувають у компанії друзів на лижному курорті. Дівчина Ендрю раніше зустрічалася з Джорджем, тож пісня присвячена їхнім минулим стосункам. У кліпі також беруть участь колишні бек вокалісти дуету Pepsi and Shirlie і Spandau Ballet.

Додамо, що Новий рік та Різдво передбачають створення святкової атмосфери.

Додайте новорічний плейлист до музикальної підбірки для своєї вечірки.

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