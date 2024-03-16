Шведська журналістка потрапила у скандал через жарт про біженок з України: посольство вимагає вибачень

Сама журналістка заявила, що не розуміє, за що вибачатись.

Українське посольство у Швеції закликало шведську журналісту іракського походження Елаф Алі вибачитись перед українськими жінками біженками за свій "жарт" в одній з останніх гумористичних програм "IFS - invandrare för svenskar" на національному каналі SVT.

Про це йдеться у дописі на сторінці у Facebook посла Україні у Швеції Андрія Плахотнюка.

"Вважаємо такі висловлення глибоко образливими та абсолютно неприйнятними, враховуючи обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя та життя своїх дітей за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Visegrád 24, Елаф Алі заявила, що українські жінки - білявки та з блакитними очима, тому "ніхто не помітить їхньої присутності, окрім публічних будинків".

Крім того, посольство України у Швеції закликає керівництво каналу SVT - вжити необхідних заходів для унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому.

У коментарях обурені місцеві жителі закликали журналістку вибачитись перед українськими жінками, які тікали від війни, однак Елаф Алі заявляє, що "не розуміє, за що вона повинна вибачатись".

Коментар Елаф Алі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки українців залишили свої домівки за час повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі заявили, що не сприятимуть поверненню українців додому.

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