Шведський парламент вирішив відправити на допомогу Україні бронетехніку та артилерію

У середу, 8 лютого, парламент Швеції ухвалив рішення про зміни до бюджету у зв’язку із постачанням військової допомоги Україні у розмірі на 4,3 млрд шведських крон ($406,7 млн).

Про це повідомили у пресслужбі Риксдагу.

“Військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом певного періоду, буде передана Україні. Пакет включає протитанкову зброю NLAW, обладнання для розмінування, легку протитанкову зброю Robot 57 і бойові машини піхоти Combat Vehicle 90”, - йдеться у повідомленні.

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Ці зміни до бюджету набудуть чинності у п’ятницю, 13 лютого.

Раніше уряд Швеції офіційно повідомив, що передасть Україні самохідні артилерійські установки Archer, не називаючи точної кількості. Шведський премʼєр Ульф Крістерссон говорив про плани передати приблизно 50 бойових машин піхоти CV90.

Нагадаємо, Швеція та Німеччина ведуть переговори щодо нового пакета озброєнь для України. До нього мають увійти ракети протиповітряної оборони.

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