Шведський чиновник залишив секретні документи НАТО у громадському туалеті

НАТО / © Associated Press

Реклама

Після візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона до Туреччини 2022 року урядовий співробітник залишив у туалеті аеропорту Арланда папку з частково засекреченими матеріалами щодо переговорів про вступ Швеції до НАТО.

Папку випадково виявив прибиральник, повідомляє Dagens Nyheter, що викликало занепокоєння щодо безпеки.

Документи містили інформацію про переговори з Туреччиною, доступ до яких мали лише обмежене коло посадовців. Уряд підтвердив факт інциденту, зазначивши, що оцінка вказувала на відсутність критично секретної інформації, через що про випадок не було повідомлено Службу безпеки. Водночас деякі матеріали мали гриф іноземної таємниці, що могло становити ризик для міжнародних відносин.

Реклама

За даними джерел, інцидент трапився, коли після прильоту урядових представників їх не допустили до службового таксі, і вони були змушені скористатися громадським транспортом. Як результат, чиновник залишив папку у вбиральні.

“Це правда, що співробітник урядових установ забув палітурку в Арланді після поїздки прем’єр-міністра до Туреччини і що її знайшли співробітники аеропорту. Оцінка полягала в тому, що папка не містить секретної інформації. Тому оцінка збитків не була підготовлена і про інцидент не було повідомлено Службу безпеки”, — йдеться в офіційному повідомленні уряду.

Інцидент є частиною серії випадків, пов’язаних з недбалістю в обігу з секретними матеріалами у шведському уряді. В наступні місяці після цього інциденту урядовий радник з національної безпеки Генрік Ландергольм припустився ще кількох помилок: залишив телефон у посольстві Угорщини, блокнот на “Шведському радіо” та документи під час курсу Gällöfsta у березні 2023 року.

Представники уряду пояснюють, що більшість цих випадків сталися через стресові умови праці, проте розслідування щодо Ландергольма офіційно розпочалося лише майже через два роки після того, як Dagens Nyheter опублікувало подробиці попередніх інцидентів.