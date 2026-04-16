Швеція б’є на сполох: чи готує Росія удар по островах у Балтійському морі

Росія може атакувати Балтійські острови / © Міністерство оборони Росії

Реклама

Уже кілька днів не вщухають обговорення можливого плану Росії напасти на країни Балтії. Є вагомі причини вважати, що такий план може бути реальним. Швеція попередила, що Росія може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, аби перевірити готовність НАТО.

Головнокомандувач збройних сил країни вважає, що Кремль може розпочати атаку в Балтійському морі, аби розсварити Альянс і показати його слабкість. Про це повідомляє The Times.

Росія може атакувати острів у Балтійському морі: заява Швеції

Швеція готується до можливого випробування НАТО, яке може готувати Росія. Очільник збройних сил Швеції Міхаель Классон заявив, що Росія може окупувати острів у Балтійському морі в будь-який час, «хоч завтра».

Реклама

Так, РФ може спробувати викрити розбіжності в Альянсі, оскільки президент США Дональд Трамп обіцяв вийти з НАТО.

Попередні обговорення можливого нападу РФ на НАТО обмежувалися введенням військ на території поблизу східного флангу. Однак європейські стратеги стурбовані можливою атакою Росії на морі. Особливо атаками на острови у Балтійському морі.

Російські збройні сили періодично супроводжують власний тіньовий флот. Відомо про випадок атаки збройних сил РФ на військово-морське судно щонайменше однієї країни з Альянсу.

«Я вважаю важливим наголосити, що нам потрібно бути напоготові та стримувати Росію від подібних авантюр завдяки нашій присутності в цікавих районах на Півночі та, звичайно, в Балтійському морі», — заявив Міхаель Классон.

Реклама

У вересні 2025 року шведські збройні сили опублікували звіт, в якому був сценарій нападу Росії на шведський острів Готланд. Там розглядали варіанти десантної чи повітряної атаки. Та, на думку Классона, для Росії є інші, більш «спокусливі» острови.

У Балтійському морі налічується близько 400 тисяч островів. Військова розвідка Швеції попереджає, що загроза від Росії продовжить зростати. За їхніми даними, РФ уже має можливість напасти у безпосередній близькості до Швеції, однак для великого нападу з окупацією територій потрібно ще п’ять років.

«Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує стару Російську імперію, можливо, навіть Радянський Союз», — підсумував Міхаель Классон.

Він також зазначив, що війна в Україні не дає росіянам перегрупувати сили та сконцентрувати їх на східному фланзі НАТО.

Реклама

Путін націлився на Балтію — які країни можуть потрапити під удар

Росія може працювати над інформаційними та збройними провокаціями в регіоні Балтійського моря. Про це свідчать останні заяви російських політиків та законопроєкти, за які голосують депутати країни-агресорки.

Військові аналітики попереджають про можливе захоплення Сувальського коридору. Також є загроза створення «народних республік» в естонській Нарві.

Крім усього, росіяни можуть порушити повітряний простір НАТО за сценарієм «відповіді» на вигадані «атаки» українських БпЛА через повітряний простір країн Балтії.

Помічник Путіна Микола Патрушев заявив, що Фінляндія та країни Балтії допомагають Україні завдавати ударів по РФ, надаючи свій повітряний простір для атак. Він назвав це «прямою участю НАТО» в атаках на Росію.