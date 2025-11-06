Швеція допоможе Україні купити до 150 винищувачів Gripen: як оплатять величезну угоду

Винищувачі Gripen. Фото з ​​сайту saabgroup.com

Швеція та Україна досягли значного прогресу у питанні фінансування великої угоди, яка може передбачати купівлю Києвом до 150 новітніх винищувачів Gripen E. Міністр оборони Швеції заявив, що Стокгольм готовий частково профінансувати угоду шляхом військової допомоги, а також використати інші джерела, зокрема й заморожені російські активи.

Про це повідомляє Reuters.

Допомога від Швеції та коаліції

Швеція та Україна підписали довгострокову угоду про співпрацю у сфері протиповітряної оборони ще в жовтні. Вона включає потенційну можливість експорту винищувачів четвертого покоління Gripen, що, за оцінками, може стати найбільшим замовленням на літаки для Швеції.

Хоча вартість потенційної угоди поки що не розголошується, вона є значною: наприклад, виробник Saab продав чотири літаки Gripen Таїланду за 5,3 мільярда шведських крон (близько 563 мільйонів доларів). Міністр оборони Пол Йонсон зазначив, що питання фінансування «просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною».

«Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу базу для допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року і 40 мільярдів у 2027 році», — заявив Пол Йонсон, перерахувавши можливі варіанти фінансування.

Використання заморожених активів та терміни

Пол Йонсон також наголосив, що Швеція активно тисне на інші країни Європейського Союзу, аби використати 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування військових зусиль України. Це стало б важливим джерелом для покриття вартості літаків.

Винищувачі Gripen вважаються аналітиками менш дорогими порівняно з літаками п’ятого покоління, такими як F-35, що робить їх привабливим варіантом для України.

Щодо термінів, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ще у жовтні назвав угоду «дуже реалістичною», але попередив, що перші постачання можуть відбутися приблизно через три роки. Виробник Saab заявив, що готовий нарощувати виробництво Gripen для задоволення попиту, а також розглядає можливість співпраці з іншими країнами, включно з Україною та Канадою, для розширення виробництва за межами Швеції.