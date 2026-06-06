Швеція дозволила передати Україні судно, яке підозрюють у вивезенні зерна з окупованих територій

Зерно / © Pixabay

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Шведський суд ухвалив рішення, яке відкриває шлях до передачі Україні вантажного судна Caffa, затриманого в Балтійському морі ще у березні цього року. Судді дійшли висновку, що арешт корабля був законним, а саму справу можна розглядати в контексті можливого воєнного злочину.

За даними шведської прокуратури, судно було зупинене береговою охороною та поліцією біля південного узбережжя країни. Влада підозрює, що корабель ходив під фальшивим прапором і порушував правила мореплавства та безпеки судноплавства.

Україна звернулася до Швеції з проханням про правову допомогу в межах розслідування щодо незаконного вивезення майна з окупованих територій. За версією українських слідчих, судно могло використовуватися для транспортування зерна, вивезеного з територій, захоплених Росією.

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У рішенні суду зазначається, що дії, які розслідуються, потенційно можуть підпадати під визначення воєнного злочину відповідно до шведського законодавства. Саме це стало підставою для можливого передання судна та зібраних доказів українській стороні.

Власник судна, компанія Caffa Shipping Limited, намагався оскаржити арешт і домогтися звільнення корабля, однак суд відхилив його вимоги. Водночас рішення ще не набуло чинності — власники мають три тижні для подання апеляції. Лише після завершення цього терміну судно зможуть офіційно передати Україні.

Як повідомляли раніше українські правоохоронці, судно вже перебувало у полі зору через підозри в участі в схемах експорту українського зерна з окупованого Криму.

Росія вивозить українське зерно — останні новини

Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.

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Проте ізраїльська компанія «Ценципер» відмовилася розвантажувати російський балкер із зерном, незаконно вивезеним з окупованих територій України. У МЗС назвали це позитивним кроком і закликали не ставати співучасниками злочину.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що попри неодноразові попередження судну ASOMATOS дозволили розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в єгипетському порту Абу-Кір. Це вже четвертий випадок так званого «відмивання» російського зерна в портах Єгипту від квітня.

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