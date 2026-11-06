Швеція продовжує перевірки на кордонах: уряд назвав загрози з боку Росії

Прапор Швеції / © pixabay.com

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Уряд Швеції продовжив контроль на внутрішніх кордонах на шість місяців. Нове рішення діятиме від 12 листопада 2026 року до 11 травня 2027 року. Влада пояснила його серйозною загрозою громадському порядку та внутрішній безпеці. Про це йдеться в повідомленні шведського уряду.

У Стокгольмі пов’язують погіршення безпекової ситуації з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. За оцінкою уряду, воно спричинило гібридні загрози та активність ворожих суб’єктів, які пересуваються й діють у Шенгенській зоні.

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Місця та порядок проведення перевірок визначатиме поліція. Правоохоронці перевірятимуть, чи мають люди, які в’їжджають до Швеції, право перебувати в країні та чинні документи для посвідчення особи й подорожей.

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