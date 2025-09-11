- Дата публікації
Швеція відправила до Польщі літаки та ППО
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після атаки дронами союзники оперативно надали військову підтримку Варшаві.
Після нічної атаки російських дронів 10 вересня Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби протиповітряної оборони.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
За його словами, після нічних атак Польща отримує від союзників чіткі сигнали про готовність допомогти.
«Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги. Йдеться про засоби протиповітряної оборони та літаки», — розповів Косіняк-Камиш.
Він наголосив, що Польща перебуває у постійному контакті з партнерами.
Міністр також уточнив, що Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони — Patriot і Nasams, засоби протидії дронам, а також направляють 300 військовослужбовців.
«Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії — усі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви», — додав він.
Косіняк-Камиш підкреслив, що застосування статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною і серйозною ситуацією.
Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.
Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.