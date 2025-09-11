ТСН у соціальних мережах

Швеція відправила до Польщі літаки та ППО

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після атаки дронами союзники оперативно надали військову підтримку Варшаві.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Швеції

Прапор Швеції / © pixabay.com

Після нічної атаки російських дронів 10 вересня Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, після нічних атак Польща отримує від союзників чіткі сигнали про готовність допомогти.

«Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги. Йдеться про засоби протиповітряної оборони та літаки», — розповів Косіняк-Камиш.

Він наголосив, що Польща перебуває у постійному контакті з партнерами.

Міністр також уточнив, що Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони — Patriot і Nasams, засоби протидії дронам, а також направляють 300 військовослужбовців.

«Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії — усі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви», — додав він.

Косіняк-Камиш підкреслив, що застосування статті 4 Північноатлантичного договору є рідкісною і серйозною ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі оцінив реакцію країни на інцидент з російськими дронами як ефективну.

