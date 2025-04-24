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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Швеція здійснила першу бойову місію в складі НАТО: інцидент стався біля Польщі

Інцидент спричинив російський літак-розвідник, який наблизився до повітряного простору Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Винищувачі Jas 39 Gripen

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen перехопили російський літак

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу Польщі. Інцидент з перехопленням літака став першою бойовою місією країни після вступу до НАТО.

Про це Збройні сили Швеції повідомили в соціальній мережі X.

«Два шведські Jas 39 Gripen виконали перше бойове завдання в рамках програми НАТО щодо посиленої готовності до реагування на інциденти», — йдеться у повідомленні.

Шведські військові уточнили, що винищувачі злетіли з бази в Польщі та «здійснили візуальну ідентифікацію» російського літака радіоелектронної розвідки типу Іл-20 Coot.

Водночас у Повітряних силах НАТО зазначили, що вперше в рамках посиленого патрулювання повітряного простору НАТО Gripen здійснили перехоплення літака.

«Авіація Швеції наразі розгорнута в Мальборку разом з Королівськими ВПС [Великої Британії — ред.], демонструє стабільну інтеграцію та забезпечує цілісність території союзників у режимі 24/7/365», — заявили в Повітряному командуванні Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно винищувачі НАТО, які забезпечують повітряне патрулювання у країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що порушили міжнародні льотні правила.

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