Швеція здійснила першу бойову місію в складі НАТО: інцидент стався біля Польщі

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen перехопили російський літак

Реклама

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen перехопили російський літак-розвідник Іл-20 поблизу Польщі. Інцидент з перехопленням літака став першою бойовою місією країни після вступу до НАТО.

Про це Збройні сили Швеції повідомили в соціальній мережі X.

«Два шведські Jas 39 Gripen виконали перше бойове завдання в рамках програми НАТО щодо посиленої готовності до реагування на інциденти», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Шведські військові уточнили, що винищувачі злетіли з бази в Польщі та «здійснили візуальну ідентифікацію» російського літака радіоелектронної розвідки типу Іл-20 Coot.

Водночас у Повітряних силах НАТО зазначили, що вперше в рамках посиленого патрулювання повітряного простору НАТО Gripen здійснили перехоплення літака.

«Авіація Швеції наразі розгорнута в Мальборку разом з Королівськими ВПС [Великої Британії — ред.], демонструє стабільну інтеграцію та забезпечує цілісність території союзників у режимі 24/7/365», — заявили в Повітряному командуванні Альянсу.

Нагадаємо, нещодавно винищувачі НАТО, які забезпечують повітряне патрулювання у країнах Балтії, двічі піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків, що порушили міжнародні льотні правила.