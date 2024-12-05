Швейцарія обмежує притулок для українців: чого очікувати біженцям

Швейцарія вирішила змінити підхід до надання притулку українцям.

Про це повідомило Swissinfo.

Палата представників країни частково підтримала ініціативу Сенату, згідно з якою "статус S" на проживання буде надаватися лише тим громадянам України, які прибули з територій, що перебувають під контролем Росії.

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Ті ж, хто втік з тилових регіонів, не матимуть права на цей статус. Поправка була ухвалена 96 голосами проти 87.

"Захист має надаватися лише тим, хто живе на спірних територіях України або на територіях, повністю або частково окупованих Росією. Тим, хто жив на території під контролем України, де немає бойових дій, більше не слід надавати статус S", – йдеться в повідомленні.

За інформацією видання поправка стосується лише українців, не поширюючись на інших шукачів притулку.

Нагадаємо, Шольц заявив, що безробітні українські біженці в Німеччині мають активніше починати працювати або повертатися на батьківщину.

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