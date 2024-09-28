Швейцарія перегляне кордони з Італією та Францією: стала відома причина

Кордон Швейцарії з Італією буде відкориговано у зв'язку з таненням льодовиків.

Швейцарія змінить кордони з Францією в кантоні Женева та з Італією поблизу курорту Церматт.

Про це повідомило видання Swissinfo.

Швейцарія планує коригувати кордони з Італією та Францією через танення льодовиків. Причина коригування уздовж кордону з Італією полягає в тому, що значні ділянки в цьому районі визначаються вододілом або лініями хребтів льодовиків, які поступово зменшуються. Зміни відбудуться в районі курорту Церматт.

В травні минулого року Швейцарія та Італія погодили угоду про коригування кордону з огляду на економічні інтереси обох сторін. Аналогічні коригування плануються і в кантоні Женева щодо кордону з Францією.

Уряд Швейцарії отримав дозвіл на підписання угоди щодо коригування кордону, але Італія ще має офіційно затвердити ці зміни. Щодо кордону з Францією, коригування зумовлене ренатуралізацією річок, оскільки близько половини кордону проходить через водойми. Також через будівництво нової транскордонної трамвайної лінії потрібно внести зміни в межах між муніципалітетами Перлі-Серту і Бардоннекс. Французько-швейцарська комісія вже підготувала три угоди, що стосуються демаркації кордону в трьох регіонах Женеви.

Нагадаємо, вчені Національного антарктичного наукового центру виявили, що швидке танення деяких антарктичних льодовиків може бути спричинене нетиповим гарячим ядром в атмосфері, яке утворюється внаслідок накладання двох потоків теплого повітря.

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