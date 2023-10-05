Швейцарія платитиме українцям за повернення додому: скільки можна отримати

Зазначені суми коливаються від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів США) на особу залежно від періоду відправлення.
Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.
Про це SwissInfo з посиланням на уряд цієї країни.
Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від шести до дев’яти місяців.
Плани базуються на скасуванні статусу тимчасового захисту "S" через два-три роки після початку війни, тобто в 2024 або 2025 роках. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 000 українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно. Решта 20%, або 14 000 осіб, чекали б закінчення строку перебування.
Очікується, що цей відсоток буде різним залежно від тривалості війни та ступеня руйнувань в Україні. Чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням.
Таким чином, у звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільних від’їздів.
Ситуації вразливих людей розглядатимуться в кожному окремому випадку. Швейцарія обіцяє не наполягати на виїзді людей, які потребують особливої підтримки. Йдеться про приблизно 1000 дітей без супроводу дорослих і 1600 людей віком 75 років і з вадами здоров'я.
Виплати за виїзд коливатимуться від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (відповідно 1 037 та 4 150 євро) на людину залежно від періоду виїзду.
Раніше повідомлялося, що українці більше не отримуватимуть соцвиплати у Польщі. Наступного року польська влада планує скасувати соціальну підтримку для українців.
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