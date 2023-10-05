Швейцарія платитиме українцям за повернення додому: скільки можна отримати

Зазначені суми коливаються від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів США) на особу залежно від періоду відправлення.

Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.

Про це SwissInfo з посиланням на уряд цієї країни.

Урядова стратегія щодо повернення українських біженців зі Швейцарії передбачає вікно виїзду від шести до дев’яти місяців.

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Плани базуються на скасуванні статусу тимчасового захисту "S" через два-три роки після початку війни, тобто в 2024 або 2025 роках. Відповідно до планів швейцарської влади, до цього часу приблизно 70 000 українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно. Решта 20%, або 14 000 осіб, чекали б закінчення строку перебування.

Очікується, що цей відсоток буде різним залежно від тривалості війни та ступеня руйнувань в Україні. Чим довше перебування у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що людина захоче виїхати за власним бажанням.

Таким чином, у звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільних від’їздів.

Ситуації вразливих людей розглядатимуться в кожному окремому випадку. Швейцарія обіцяє не наполягати на виїзді людей, які потребують особливої підтримки. Йдеться про приблизно 1000 дітей без супроводу дорослих і 1600 людей віком 75 років і з вадами здоров'я.

Виплати за виїзд коливатимуться від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (відповідно 1 037 та 4 150 євро) на людину залежно від періоду виїзду.

Раніше повідомлялося, що українці більше не отримуватимуть соцвиплати у Польщі. Наступного року польська влада планує скасувати соціальну підтримку для українців.

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