Швейцарія припинила експорт боєприпасів польським компаніям: подробиці скандалу

Уряд Швейцарії заборонив експорт боєприпасів до Польщі через високий ризик перенаправлення їх до України.

Уряд Швейцарії призупинив експорт боєприпасів від швейцарської компанії в Польщу, після того як стало відомо, що 645 малокаліберних патронів швейцарського виробництва були передані Україні, а це порушує швейцарське законодавство.

Про це повідомляє Associated Press.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив, що експорт до польської компанії буде заборонений через «високий ризик перенаправлення» товару в Україну.

Розслідування було розпочато після того, як у листопаді минулого року американське видання Defense One опублікувало інформацію про отримання українською компанією 645 тисяч бронебійних патронів для гвинтівок, вироблених компанією SwissP Defense та доставлених польським імпортером UMO.

«Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали дилерську угоду, у якій зазначено, що польська компанія має право перепродувати боєприпаси лише в Польщі», — йдеться у повідомленні секретаріату.

Розслідування встановило, що польська компанія не виконала своїх зобов'язань перед швейцарським виробником, в результаті чого боєприпаси потрапили до України.

Компанія SwissP Defense у листі заявила, що завжди дотримується швейцарських законів і відмовилася коментувати свої відносини з клієнтами.

Швейцарія традиційно дотримується нейтралітету у війнах, і її законодавство забороняє експорт військової техніки до країн, що перебувають у конфлікті. Водночас уряд Швейцарії підтримав економічні санкції ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, уряд Швейцарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року, зберігши всі соціальні пільги для тих, хто має статус S.

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