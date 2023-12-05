Швейцарія приймає українських біженців: які умови та виплати (фото)

Швейцарія надає допомогу громадянам України, які були змушені були покинути домівку через війну. Біженці можуть в’їжджати до Швейцарії без біометричного паспорта та візи і перебувати в країні без реєстрації протягом 90 днів. Потім біженці можуть отримати статус тимчасового захисту — статус S.

Сайт ТСН.ua розповідає, яку допомогу надають українцям у Швейцарії. Розповідаємо про умови проживання, розмір фінансової допомоги, медичну допомогу та навчання.

Хто може отримати тимчасовий захист у Швейцарії

Статус S надає право на проживання в Швейцарії протягом одного року, з подальшим продовженням терміну перебування. У листопаді Федеральна рада країни подовжила дію програми до 4 березня 2024 року. Європейський союз планує подовжити тимчасовий захист українських біженців до 2025 року.

Процедура оформлення захисту складається із трьох етапів: заповнення заяви, надання персональних даних та відбитків пальців. Після реєстрації та оформлення статусу S українців розподіляють до одного з кантонів країни, їх всього 26.

Житло для українців у Швейцарії

Після приїзду до кантону українців поселяють у центрі приймання біженців. Умови різні, але найчастіше у кімнаті проживає до 20 осіб. У порядку черги вас можуть переселити до сім’ї, яка готова прийняти біженців. Найчастіше цей процес триває до кількох тижнів.

Медична допомога для біженців у Швейцарії

Після оформлення статусу S українці отримують право на безкоштовну первинну медичну допомогу: приймання лікарів, консультації, діагностика та безкоштовні ліки за рецептом. Умови можуть трохи відрізнятися залежно від регіону Швейцарії.

Українці в Швейцарії / Фото: Today.com

Виплати для біженців у Швейцарії

На шостому місяці повномасштабної війни в Україні уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі умови нарахування грошових виплат українцям. Фінансова допомога становить 1 500 швейцарських франків (1 510 євро) на місяць. Однак, виплату отримують не всі біженці. Кожна заявка на виплату розглядається окремо з урахуванням фінансового становища конкретної людини чи сім’ї. Раніше доходи та майно не бралися до уваги.

Освіта для біженців у Швейцарії

Українські діти можуть відвідувати школи Швейцарії безкоштовно.

Детальну інформацію українською мовою про процедуру надання притулку в Швейцарії можна знайти на сайті Державного секретаріату з питань міграції.

Швейцарія відмовляє у повторному захисті, але виняток можуть зробити для українців, які переїжджають з країн, перевантажених великою кількістю біженців.

Нагадаємо, що правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

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