Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії: деталі

Крім того, Швейцарія надасть гуманітарну допомогу українським біженцям.

Через війну Росії проти України Швейцарія скасовує нейтралітет і вводить санкції проти РФ. Крім того, країна закриває небо для російських літаків.

Про це повідомляє представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці у Твіттері.

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На позачерговому засіданні 28 лютого 2022 року Федеральна рада вирішила скасувати нейтралітет та ухвалити санкції ЄС проти РФ. Зокрема, вони стосуватимуть фінансової сфери.

Так, Швейцарія терміново реалізує фінансові санкції, запроваджені ЄС, проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

" Це відповідь Швейцарії на серйозні порушення міжнародного права, за які несуть відповідальність ці люди", — заявили у Федеральній раді Швейцарії.

Крім того, країна закрила повітряний простір для російський літаків, а також заборонила імпорт, експорт та інвестиції в Криму та Севастополі, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Федеральна рада також вирішила частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму для росіян від 2009 року. Крім того, для наближених до президента Росії осіб в’їзд до Швейцарії буде заборонено.

Додатково Швейцарія надасть гуманітарну допомогу українським біженцям.

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