Швейцарія відмовила тисячам українців у тимчасовому захисті: яка причина

Від початку повномасштабної війнив Україні, уряд Швейцарії відмовив у статусі захисту S майже 2,5 тис. осіб.

Про це повідомляє SWIswissinfo.ch.

Зазначається, головна причина відмови - відсутність у наявності альтернативної форми захисту в іншій країні або в тому, що відповідні особи не мали права на цей статус.

За даними газети, SEM скасував статус S у 104 випадках. Ці справи стосувалися шахрайського отримання тимчасового захисту, правопорушень, виїзду в Україну чи проживання в третій країні.

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Згідно з даними, опублікованими 31 липня SEM у соціальній мережі X, наразі понад 66 000 людей мають статус S. Тимчасовий захист закінчився у 26 тис. випадків.

"Уряд активував статус S для вихідців з України 12 березня 2022 року після початку війни з Росією. Завдяки цьому статусу зацікавлені особи швидко отримують право на проживання у Швейцарії й можуть, зокрема, почати роботу. Їм не потрібно проходити звичайну процедуру надання притулку", - йдеться в повідомленні.

Додамо, нині на цей статус мають право лише українці. Уряд Швейцарії продовжив цей статус до березня 2025 року.

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